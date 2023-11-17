【網絡熱話】50歲大媽易容術變迪麗熱巴　爆年輕20歲老公一原因情迷自己

▲ 一名自稱50歲的小紅書內地網紅，靠化妝技術易容成不同的大明星。

黃子華金句， 「你落咗妝我仲認得你叫化妝，你落咗妝我唔認得你嗰啲叫喬裝。」近日內地一名大媽以神級的化妝技巧，把自己呈現出多個不同的巨星級妝容，更驕傲自爆比自己小20年的老公也是因為這樣而迷上自己。這名大媽的視頻引起網友的高度關注，有人嘲嘆，「上古失傳已久的易容術啊！」

最新影片推介︰

這名大媽在小紅書開了個人的專頁「百變露茜」（下稱露茜），她自稱芳齡50歲。露茜至今已上載了數十個影片，內容都是圍繞靠化妝變身大明星，至今收獲的讚好已超過12萬，頗受歡迎！露茜模仿的對象都是當紅的大美女，好像有迪麗熱巴、范冰冰、白鹿等等。

其中一個模仿迪麗熱巴的影片中，開首時露茜會以素顏示人，暗黃的皮膚、超厚雙下巴、大露牙齦等也在所不惜，務求把最「醜」的妝前一面顯露出來。妝後，露茜成功變身成一位濃眉大眼的女神，但像不像迪麗熱巴則見仁見智，不過高超的化妝技巧確實是得到認證的。

此外，露茜的影片還有一個賣點，便是她的老公也有參與部分的拍攝。在眾多影片中，她不停強調自己與老公的大年齡差別，而且對方更是因為自己「會化妝」這個優點而被俘虜，「追了5年的校花」、「還好當初娶了她」、「她畫完妝後，依舊是18歲的小姐姐」等等。看來為了「成功帶貨」，兩人都出盡法寶以求賣出更多化妝品。

不過，網友們似乎對這類嘩眾取寵的影片不賣帳，「本來就長得好看，就是故意搞鬼臉」、「不像迪麗熱巴呀」；更有人認為是用了濾鏡，「衣服左右都變了」、「別故意扮醜誤導別人啊，正在拍粉的時候，眼睛都突然大了，有神了。瞬間年輕了」

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責任編輯︰陳珈希