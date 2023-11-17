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羅密歐與祝英台丨洛豪CP殺入羅家再度發功「神同步」　陳茵媺冧爆餵阿Mo食三文治

娛樂 13:17 2023/11/17

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《羅密歐與祝英台》

TVB台慶劇《羅密歐與祝英台》今晚（11月17日）播出大結局，在昨晚（11月16日）《羅密歐與祝英台》劇情內，英華（蔣祖曼飾）大義滅親殺死仁義（鄭子誠飾）後，決心離開祝家返回第八區，臨走前向英台（陳茵媺Aimee飾）及山伯（陳豪飾）送上祝福。

解決仁義後，英台做回祝家話事人，並嘗試幫密歐（周嘉洛飾）及麗葉（游嘉欣飾）爭取成婚，可惜遭四大家族極力反對。

羅密歐與祝英台丨陳茵媺分享子女難忘窩心事　鼓勵齊做慈善工作送暖

《羅密歐與祝英台》

另邊廂，為了從細媽Dora（江美儀飾）手上救回大哥密林（吳子冲飾）及二哥密田（徐文浩飾），密歐在山伯陪伴下殺返羅家。

二人拍住上與羅家保鏢展開激烈槍戰，最終卻因Dora挾持密林令拯救行動陷膠著狀態……

《羅密歐與祝英台》

陳茵媺「心心腰果眼」電力驚人

昨晚《羅密歐與祝英台》內，陳豪（阿Mo）拍住嘉洛殺入羅家救人一幕相當有型，不但揸槍姿勢有型有款兼眼神凌厲，更施展超凡跳躍及奔跑功架，其中一連串開完槍轉身180度後再飛躍上沙發的動作，加上與嘉洛「神同步」的翻滾動作，獲網民大讚寶刀未老兼型到爆！

這邊廂山伯與密歐拍住上大戰壞人驚險刺激，另邊廂獨自留守祝家的英台則冧玩山伯出發前精心設計的「猜謎尋寶」遊戲，並不時展示「心心腰果眼」及甜美笑容，電力驚人。

《羅密歐與祝英台》

昨晚另一阿Mo及Aimee「寓拍劇於晒恩愛」場口，還有山伯與英台恩愛吃早餐一幕，全程冧到痺的二人不時甜蜜互望之餘，山伯更因口花花遭英台整份三文治質入口，配以英台扁嘴撒嬌的畫面，令不少網民大嘆「甜到惹蟻」。

由於之前一直有傳《羅祝》大結局將有重要角色死亡，如今臨結局前山伯與英台如此甜蜜，不少網民均擔心二人最終未能大團圓，更預計梁山伯極有可能因為要救羅家壯烈犧牲，並好奇最終與四大愛情經典角色同名的主角、能否突破傳統有情人終成眷屬，還是與原著一樣悲劇收場。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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