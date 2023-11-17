天價咖啡｜上海驚現￥6200天價咖啡限量僅1杯已被買走　內行曝1原因指價錢合理

▲ 上海驚現￥6200天價咖啡，限量僅1杯已被買走，內行曝1原因指價錢合理。

近日，上海和杭州紛紛出現售價高達數千元一杯的「天價咖啡」，引起大量網民關注。而上海一家咖啡店日前更推出一款稱為「標王咖啡」的天價咖啡，價格高達人民幣6,200元（約港幣6,850元），且限量只有1杯。

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據《大眾網》報道，上海一家咖啡店日前推出一款天價咖啡，一杯價錢高達人民幣6,200元，超過了貴酒茅台的價格。而該款咖啡名為「瑰夏咖啡」，咖啡豆品種是Carmen Geisha（卡門藝妓），2023年巴拿馬卡門莊園水洗藝妓組冠軍，得分為96.5，創下新的杯測評分紀錄。

13日，該咖啡店店員在接受媒體訪問時回應指，該批次咖啡生豆的標價很高，全球產量總共只有20多公斤，且以每公斤約1萬美元的價格打破生豆競拍價紀錄，被稱為「標王」。

店員表示，「我們的（豆子）是競賽標王那一批來的」，店内總共買了約15克的「標王咖啡豆」，只能做一杯咖啡，並於2天前已經賣出，預計今年不會再有此種咖啡。

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據介紹，這種咖啡豆產量極其有限，每年只能採摘到極少的數量。而咖啡豆的採摘過程亦十分複雜，需要在特定的季節和氣候條件下進行，且只能由經驗豐富的農民手工完成。因此，這種咖啡豆的珍稀性和稀缺性成為了其高價的原因之一。

另外，上海這家咖啡提供的是手沖咖啡，店員指，手沖咖啡可以更好地保留咖啡豆的原始風味和香氣，讓顧客能夠更加深入地品味其中的細微差別。

消息曝光後，引起大量網民的熱議，紛紛表示，「價格很提神」、「一杯咖啡，兩個月工資沒了」，亦有KOL曾試飲過杭州售價4,988元人民幣（約5,368港幣）的同一款咖啡豆所沖的咖啡，他形容咖啡帶有酸味，「像隔夜菜餿了一樣」。

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責任編輯：羅嘉欣