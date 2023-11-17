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MIRROR演唱會丨阿Mo以外23舞蹈員為舞館求情　前COLLAR成員So Ching首為事件發聲

娛樂 13:49 2023/11/17

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熱門 保暖大法 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

前女團COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）首度發聲。

MIRROR去年7月的紅館演唱會發生嚴重事故，在舞台上方懸掛的大型LED顯示屏突然墮下，舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫。

3間公司被勞工處票控，而24名舞蹈員中有23人分別為舞館聯署及撰寫求情信，前女團COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）轉發相關新聞且為事件首度發聲回應，引起網上討論。

蘇芷晴退出COLLAR後教跳舞精神飽滿　So Ching台灣旅遊激罕騷泳照

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23舞蹈員為舞館求情

舞蹈員承辦商「舞館有限公司」、演唱會工程總承辦商「藝能工程有限公司」日前承認共9項罪名，舞館共罰款13.2萬元，而藝能則罰款22萬元。

辯方律師在庭上為舞館求情時，稱涉事24名舞蹈員中有23人為舞館聯署及撰寫求情信，而據悉未有簽署求情信的為「阿Mo」李啟言。

有指信內提及舞館因誤以為舞蹈員是自僱人士才犯案。

【李啟言傷勢】So Ching罕有上載阿Mo近照　牽手為男友29歲生日打氣：知道你從未放棄

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So Ching首發聲回應

So Ching於IG限時動態轉發相關新聞，並寫下：

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撰文 : TOPick柴犬出動

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