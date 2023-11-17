【公廁衞生】科學園白石角公廁當選最佳公廁　西營盤正街公廁廁格極污糟

▲ 獲選為最佳公廁的白石角公廁。（朱永倫攝）

香港廁所協會今日（17日）公布，今年「香港最佳公廁選舉」結果，金獎由大埔科學園白石角公廁奪得，評審指該廁所具綠化設計，環境宜人，符合「香港公廁設計及管理指引」的四大要求，而且設有多項方便遊人使用的設施。銀獎及銅獎則分別由馬料水海濱公廁及西灣河海寧街公廁勝出。至於西環吉席街公廁及西營盤街市公廁則最急待改善，協會指兩個公廁地面有積水，衞生情況十分惡劣，呼籲港府成立專責部門管理公廁，並在清潔服務招標時取消價低者得的準則。

​​​​​​協會今年8至9月，經問卷收集了350名市民就18區、300多個公廁提供意見，再經協會12名執委實地考察後，票選5個獎項及「香港最急待改善公廁」的結果。位於大埔科學園的白石角公廁奪得金獎，協會指，該公廁環境宜人，符合「香港公廁設計及管理指引」的CASH要求（即Comfort 舒適、Accessibility 易達通、Safety 安全及Hygiene 衞生），除了建有玻璃天幕，光線充足，更安裝智能系統包括電話充電設備， 並設有獨立洗手位置及飲用水設備，方便遊人使用。牆身更建有植物，整體外觀設計與顏色協調，感覺舒適。

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協會稱，馬料水海濱公廁設在單車徑旁，假日人流眾多，仍然保持清潔衛生，管理上值得嘉許。而西灣河海寧街公廁近翻新後，設施新淨及整潔，公廁內地面乾淨，並配合綠色植物擺設，令使用者非常舒適，值得表揚；雖然男女廁位於一樓，但家庭及殘疾人士廁所設於地下，能照顧行動不便者的需要。

香港國際機場、啟德Airside商場分别奪得最佳公共運輸公廁獎及最貼心商場公廁獎。前者設施符合「指引」的4項要求外，廁所內亦實行四合一體的設計理念，即同一個洗手盆設有自動感應水龍頭、自動感應梘液器和自動感應烘乾機及紙巾分配器；乾手機亦可將水從手直接吹入盆中，減少濕手而造成地板濕滑的危險機會。同時更採用電子控制平版，顯示每架廁所的設置的用量外，更有閒置廁格的數量顯示，加深遊客對香港現代城市的印象。

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調查又發現，啟德Airside商場照顧公眾的需要，除了固定每層設有洗手間外，更在2樓及4樓增加多一個洗手間，符合女廁廁格數量避免排長龍出現象。在一樓更設置舒適的一個具有規模的育嬰室，包括有暖奶器，梳化椅座，獨立房間等，設備齊全，環境優靜，對於携有初生嬰兒的父母非常貼心，該會主席蘇金標認為若更多商場仿傚上述做法，方便用家，定可鼓勵更多市民生育。

至於表現欠佳的兩個公廁，協會指，巡查時發現西環吉席街公廁地面大面積積水，設施破損和殘舊，大有機會傷及使用者。而西營盤正街街市公廁，廁格內極度污糟，地面上滿地積水， 容易滑倒使用者，兩間公廁在管理上需要極大改善。該會呼籲港府成立專制部門管理公廁，統一公廁的設計及管理標準；清潔服務招標時，亦要改變價低者得的想法；並要定時監察外判商的服務質素。

去年上水龍運街公廁、天水圍天河路遊樂場公廁及郊野公園流動公廁被評為最急待改善的公廁，協會指，前兩者的衞生情況已大致獲改善，惟大批的郊野公園流動公廁仍未改建新式的太陽能板公廁，衞生情況仍然欠佳。

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記者：陳麗娜