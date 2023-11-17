操控家長丨抱怨父母霸道假民主讀書選科要聽從 港男最終竟然咁做

▲ 有港男呻父母霸道假民主，自小被他們操控，令他非常不滿。

不少虎爸虎媽都會為孩子安排好一切，認為自己所選的是最好，不論是吃的、穿的、玩的，甚至學業，子女只需聽從執行！有港男日前在網上發文，抱怨父母霸道假民主，自己喜愛的科目，卻被父母一句「冇前途，商科是皇道講完」，結果讀書唔成，提早出社會工作！

成長過程被操控，令港男一直放不低，最終搬走與父母斷聯，他不忿地表示，「麻煩做父母嘅試下由小朋友角度出發！」

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該名港男日前在「香港討論區」，以「[成長經歷] 請不要把父母的無能當成子女的需要」為題發帖，他表示一路以來，家人都是「有佢講，冇人講」，無論做什麼事也好，結果都是他們話事，

食咩、讀書讀咩科都係…讀書差皆因喜歡嘅科唔係大路嘢，一句冇前途，商科是皇道，講完！

港男稱父母工作的行業屬於「搵到啲錢」，所以不停要他和弟弟修讀商科，數學要讀好些，將來好有前途。港男兩兄弟按父母指令執行，弟弟學有所成，讀完商科有讀多個學位，但港男卻有感商科很悶又沒興趣，所以…

讀商科讀到半途冇讀，冇興趣搞唔掂！

現在他出來社會工作，並與弟弟搬離屋企，另找地方居住，他強調沒什麼事情都不會回去，聯絡也甚少！雖然事情已經過了很久，理應沒有什麼仇恨，但他內心仍有少少埋怨，

個人諗起都唔太放得低… 麻煩做父母嘅試下由小朋友角度出發，唔好以為一句為佢好，無問題，有句說話『好心做壞事』！

貼文一出，網民意見兩極，有人認為父母自己工作行業搵到錢，叫子女去讀沒有不當，「呢啲係以身作則。如果自己嗰行搵唔到錢，又叫仔女入讀，呢D唔係雙重標準嗎？」、「「唔好將自己嘅無能當成父母嘅錯，佢只係將佢有限嘅知識灌輸畀你，可能之前行錯過好多路冇同你講，所以佢有能力搵到啲錢養活你哋兩個咪覺得自己啱」。

也有網民表示，很多家長唔明白自己的睇法，未必適合他們的孩子，亦有可能已經過時，「不過為咗自己嘅細路好，有罪咩？唔通唔理啲細路，有得佢哋行錯路，行冤枉路，會更識合？樓主，請記著父母為你好嘅心意就足夠，你嘅前途而家係你自己掌握，記著過往父母的不是，倒不如專注自己嘅前途去打碰」。

而港男回覆網民時，像吃了不少苦，「有啲野唔知點講，只可以話佢哋做完嘢手尾我食哂，唔係我女朋友幫我，我今日唔係呢個世上」，更指跟父母「講多句都廢事，哂時間哂口水」。

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責任編輯：王明芳