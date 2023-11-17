  • 21°C
香港時間 : 20231117日 (週五) 15:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《全民造星V》歌手陳鴻翔12月開首個個人音樂會　Mark Chan年底推出第二首原創歌

娛樂 14:22 2023/11/17

分享：

分享：

熱門 保暖大法 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

打入《全民造星V》30強的陳鴻翔。

打入ViuTV《全民造星V》30強的陳鴻翔﹙Mark Chan）以獨立音樂人身份宣布於12月8日舉行首個個人音樂會「Nice to see you」。
 
Mark Chan表示：「由我中四第一次踏上舞台唱歌，就經常幻想可以有過千，甚至過萬人在台下陶醉地享受著我的歌聲。」這次舉行個人音樂會除了追夢，更有一股熱血和衝勁！Mark內心有一種抑壓不住的感覺，覺得是時候要舉行個人音樂會了。

由物色場地、拍攝宣傳海報、邀請嘉賓、設計歌單等等，每事都親力親為，人緣甚佳的他，更獲一眾朋友鼎力支持及幫忙，為的是希望參加「Nice to see you」的每一位觀眾都能在現場感受到他溫柔的聲線和Chill vibes，將工作及生活上的疲倦和煩惱一掃而空。
 
除宣布12月開騷，Mark更預告將於本年年尾推出第二首原創歌，作曲、填詞由Mark一手包辦，更邀得全新獨立男子組合MATCH成員TOMY何家銘一同編曲及監製，請大家密切留意。

INFO

日期：2023年12月8日（星期五）
時間：7:30pm
地點：deHUB+ 
地址：牛頭角勵業街46號天輝工業大廈1樓 
（牛頭角地鐵站B6出口約2分鐘）
建議Dress code: 藍色 / 白色

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【全民造星IV】Catrina新歌 《STAY》延續《THE LINES》的故事　KC夠義氣無懼酷熱拍攝
18:25 2023/08/02
【全民造星IV】Catrina新歌 《STAY》延續《THE LINES》的故事　KC夠義氣無懼酷熱拍攝
【全民造星V】Lyman＋亨仔比賽過後有共同目標　KC大爆昔日童趣「志願」
13:38 2023/08/22
【全民造星V】Lyman＋亨仔比賽過後有共同目標　KC大爆昔日童趣「志願」
【聲夢傳奇x全民造星】炎明熹為演唱會延期致歉　姜濤讚Gigi：很棒加油
17:42 2023/10/09
【聲夢傳奇x全民造星】炎明熹為演唱會延期致歉　姜濤讚Gigi：很棒加油

你可能感興趣

【全民造星IV】Catrina新歌 《STAY》延續《THE LINES》的故事　KC夠義氣無懼酷熱拍攝
18:25 2023/08/02
【全民造星IV】Catrina新歌 《STAY》延續《THE LINES》的故事　KC夠義氣無懼酷熱拍攝
【全民造星V】Lyman＋亨仔比賽過後有共同目標　KC大爆昔日童趣「志願」
13:38 2023/08/22
【全民造星V】Lyman＋亨仔比賽過後有共同目標　KC大爆昔日童趣「志願」
【聲夢傳奇x全民造星】炎明熹為演唱會延期致歉　姜濤讚Gigi：很棒加油
17:42 2023/10/09
【聲夢傳奇x全民造星】炎明熹為演唱會延期致歉　姜濤讚Gigi：很棒加油
音樂會 全民造星

最高瀏覽

【六合彩】頭獎連續多期無人中　今期頭獎派彩3,300萬元
【六合彩】頭獎連續多期無人中　今期頭獎派彩3,300萬元