《全民造星V》歌手陳鴻翔12月開首個個人音樂會　Mark Chan年底推出第二首原創歌

▲ 打入《全民造星V》30強的陳鴻翔。

打入ViuTV《全民造星V》30強的陳鴻翔﹙Mark Chan）以獨立音樂人身份宣布於12月8日舉行首個個人音樂會「Nice to see you」。



Mark Chan表示：「由我中四第一次踏上舞台唱歌，就經常幻想可以有過千，甚至過萬人在台下陶醉地享受著我的歌聲。」這次舉行個人音樂會除了追夢，更有一股熱血和衝勁！Mark內心有一種抑壓不住的感覺，覺得是時候要舉行個人音樂會了。

由物色場地、拍攝宣傳海報、邀請嘉賓、設計歌單等等，每事都親力親為，人緣甚佳的他，更獲一眾朋友鼎力支持及幫忙，為的是希望參加「Nice to see you」的每一位觀眾都能在現場感受到他溫柔的聲線和Chill vibes，將工作及生活上的疲倦和煩惱一掃而空。



除宣布12月開騷，Mark更預告將於本年年尾推出第二首原創歌，作曲、填詞由Mark一手包辦，更邀得全新獨立男子組合MATCH成員TOMY何家銘一同編曲及監製，請大家密切留意。

INFO

日期：2023年12月8日（星期五）

時間：7:30pm

地點：deHUB+

地址：牛頭角勵業街46號天輝工業大廈1樓

（牛頭角地鐵站B6出口約2分鐘）

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