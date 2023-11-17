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黎明演唱會丨Leon常被指坐響度唱快歌　激罕騷舞技：都可以㗎！

娛樂 15:35 2023/11/17

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《Leon黎明紅館演唱會2023》

一連10場的《Leon黎明紅館演唱會2023》現正舉行，一眾樂迷對Leon今次的演唱會內容編排及歌單都報以極佳回嚮，大讚巨型激光天幕震憾視覺觀感，同時亦成為打卡點，不少樂迷將手機「低炒」，以激光天幕作為背照自拍。

同時，對於今次歌單都非常喜愛，皆因樂迷們對Leon的歌曲都十分熟悉」即時產生共鳴感，更添一份感動。

黎明演唱會丨零死角巨型激光天幕超震撼　Leon：大家昂高頭向上望吓

《Leon黎明紅館演唱會2023》

黎明玩自嘲

另一個熱話就是Leon演唱《聽身體唱歌》時，他坐着唱，舞蹈員卻落力跳。屏幕上可愛兔仔都出現問Leon為何不跳舞？Leon說:「點解唔跳？因為我跳得唔好睇囉！留畀專業dancer跳，我都係專心唱歌。」

兔仔再問：「你連bom唧兩下都唔識咩?」Leon笑說：「呢兩下我識呀但唔可以不停bom唧bom唧嘛!」說時更即時示範，雙手郁動了一下，笑說：「唱歌算啦！」

《Leon黎明紅館演唱會2023》

Leon激罕跳舞

前晚，Leon在演唱會說:「有人話Leon坐響度唱快歌，你都可以㗎！啱時間啱感覺就得，我做返我擅長嘅嘢。」觀眾們都拍手歡呼支持。

不過，Leon演唱《Sugar in the Marmalade》時，都有跟着跳，觀眾隨即尖叫，歡呼聲震天。Leon自己也忍不住笑出來，現場一片歡樂氣氛。

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撰文 : TOPick柴犬出動

演唱會 黎明

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