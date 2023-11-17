【死因研訊】五旬漢胸口痛入院翌日身亡　專家指心電圖顯示心肌梗塞醫護應警覺

▲ 心臟科醫生范瑜茵今以專家證人身分作供。（陳曉欣攝）

曾經中風的57歲男子因抽筋及胸口不適入住屯門醫院，實習醫生掃描心電圖後疑未診斷出病人患心肌梗塞，病人被安排進行「通波仔」手術前，突然心跳停頓搶救後不治，死因研訊今（17日）續。時任實習醫生昨供稱閱心電圖及問診後判斷死者沒有心肌梗塞，深切治療部主診醫生今供稱，照超聲波後確認心電圖指向的心肌梗塞跡象，隨即安排「通波仔」手術，惟死者在短時間內突然心跳停頓須搶救。專家指醫護應提高警覺，發現異常後應持續檢測。

死者容國洪，於2021年11月30日晚因左腳抽筋及胸口痛入住屯門醫院，心電圖一度出現異常讀數，醫院於12月1日安排為死者進行「通波仔」手術，惟死者未及進行手術便心跳停頓，搶救無效死亡，終年57歲。

衞生署法醫龍智弘今供稱，解剖顯示有血塊卡在死者的心臟支架，判斷他死前12小時內已有心肌壞死情況，死因為急性心肌梗塞。

早前檢查死者心電圖的實習醫生陳心期曾供稱，因死者沒表示胸口痛及心臟酵素正常，故她診斷死者無心肌梗塞。深切治療部主診醫生蔡鎮煒今供稱，他在12月1日獲上司指示處理死者懷疑有心肌梗塞的情況，他查看死者的心電圖發現ST段有上升趨勢，指向死者有嚴重心肌梗塞。蔡同日中午問診，死者透露胸口痛，蔡照超聲波後確認死者心跳異常，吻合心電圖指向的心肌梗塞跡象，隨即安排心導管檢查及安排手術，惟死者在短時間內突然心跳停頓須搶救。

被問到為何照心電圖及抽血檢測沒有同步進行，蔡指抽血員負責多名病人，完成抽血後再照心電圖會較省時，或因此有延誤。

心臟科醫生范瑜茵以專家證人身分作供，形容死者個案非典型，因他在救護車及急症室進行的2次心電圖均正常，抽血讀數亦正常，「俾咗個挑戰醫護」，如醫護認為毋須跟進便會錯失治療機會。

早前證供指，死者於12月1日清晨4時許再照心電圖，顯示有異常。范認為該次心電圖顯示死者有心肌梗塞，醫護應提高警覺，持續為死者照心電圖，或者立即為死者抽血。

聆訊下周一（20日）續。

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記者：陳曉欣