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兩地教育︱內地網民參觀香港中學開放日 小紅書寫感受：被香港教育震撼

升學教育 15:37 2023/11/17

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照片來源： 《青春本我》 劇照

隨著中港兩地市民生活漸漸融合，跨境工作和生活，子女教育更是重要一環。在內地市民眼中，兩地教育差異何在? 內地有網民早前出席了香港一間中學參觀開放日，並在社交平台分享自己的體驗，嘆道終明白很多內地家長想把子女送到香港讀書的原因，並感到香港學習氣氛、教學內容和授課方式高度國際化，學習方式和教學環境如國內大學，亦讚香港此學習環境令香港人有很高的包容度和尊重度。

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事主以「被香港教育震撼到了」為題在《小紅書》發文分享，近日親身參觀一間中學的開放日，讚揚學生把活動搞得非國際化，「成了一場洋溢著青春活力的派對」。

事主分享一踏入校內操場，映入眼簾是由學生們佈置的舞台、「演奏、主持都是學生一手包辦」，尤是樂隊即場表演，如「泰劇和歌舞青春裡的情節」，學生更構思開放日的攤位裝飾、遊戲和手工。

最令事主震撼的是香港中學生校內學習模式和授課方法，是國內大學才有，「這是幹著我們大學階段的事情啊，甚至大學可能都沒這種頭緒啊！」她在參觀時，中學生很自信地介紹他們籌辦及參與的環保和社區活動，自己定主題思考服務社區和改進問題的方法，甚至到鄰近的河流進行取樣研究。

她認為最特別的是，香港中學生不在固定的教室上課，而是像國內大學生到相應科目的課室上課，「他們有真正可以進行實驗的實驗室，也有他們自己用魚缸做的簡易生態循環系統。還能研究食品技術，我去的時候他們正在烹製糖餅（韓劇那種）。」

事主欣賞香港中學的高度國際化學習環境，孕育高度包容度的人才。參觀的中學雖是以英文為主要教學言語，低年級的中文或中國歷史科會以普通話授課，中四中五則用廣東話，營造兩文三語學習環境。校內有有長髮的男生，有化妝的女生都不會被檢查和扣分。學生可以在圖書館討論而不總是要求保持安靜，可以在草坪上鋪墊子坐著，老師與事主分享，學校不會告訴學生一定要做這個或不要做那個。

帖文一出，引來不少內地網民討論，更對照中港內地的中學生活，指出內地中學生不少都要早出晚歸，較香港學生可以下午3、4時放學，辛苦很多。有網民認為此間中學應是國際學校或直資中學，但有眼利網民則認出樓主所講的中學位於將軍澳區。

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責任編輯︰王明芳 

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