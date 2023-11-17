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【小一派位】小一自行分配學位下周一揭盅　成功率達49.9%創近16年新高

社會 15:12 2023/11/17

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小一自行分配學位下周一揭盅。（資料圖片）

明年9月入讀官立及資助小學的小一自行分配學位將於下周一（20日）揭盅。教育局今日（17日）公布，本年度有42,277人申請自行分配學位；有21,086人獲派學位，成功比率達49.9%，是自2008年入學年度以來新高。

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教育局發言人今日公布，本年度有42,277名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，較去年少1,478人；最終有21,086名兒童於此階段獲派學位，按年增3個百分點。當中11,138人屬「必收類」學生，即有兄/姊在該校就讀，或父/母在該校任職，佔52.8%，餘下9,948人則按「計分辦法準則」分配。

發言人提醒，所有曾為子女申請自行分配學位的家長，可於下周一上午9時至下午5時，攜同小一入學紙本申請表家長副本，前往所申請的小學查閱自行分配學位申請結果；已啓動「小一入學電子平台」帳戶的家長，可於當日早上10時起透過「小一入學電子平台」查閱結果。

獲自行分配學位的兒童，其家長須注意相關學校的註冊安排及註冊所需文件，例如小一入學紙本申請表家長副本、「小一入學電子平台」電子申請紀錄，以及指定數目的兒童相片。家長須於下周三（22日）或周四（23日）學校辦公時間內，前往所申請的小學為子女辦理註冊手續；如家長未能在上述指定期間辦理註冊手續，須事先與學校負責人聯絡，以便作出適當安排，否則將被視作放棄該學位。

發言人又說，教育局會於明年1月中旬，以書信通知未能獲得自行分配學位及只準備參加統一派位的申請者，於1月22至28日透過「小一入學電子平台」遞交統一派位「選擇學校表格」，或在1月27或28日前往指定的統一派位中心，辦理選校手續，以便進行統一派位。局方鼓勵家長及早登記使用「智方便+」，並以「智方便+」啓動「小一入學電子平台」，以享用更方便快捷的電子服務。

家長亦須注意，若其在1月28日後才為子女申請參加本年度小一入學統籌辦法，他們須前往教育局學位分配組辦理有關手續，教育局會於明年6月為申請兒童另行安排小一學位。

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記者：梁薾心

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