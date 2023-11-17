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【還押身亡】越南籍露宿者囚小欖時褲纏頸亡　陪審團裁定死於自殺

社會 15:36 2023/11/17

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越南籍露宿者囚小欖時褲纏頸亡，陪審團裁定死於自殺。（資料圖片）

54歲越南籍通州街露宿者「阿十」，在2020年涉因藏毒被控，逾一周後在小欖保護囚室還押時用長褲纏頸亡。死因庭日前就事件展開研訊，陪審團今（17日）一致裁定死者死於自殺。

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死者LE Van Muoi（黎民十），終年54歲。黎在2020年9月28日因涉藏毒還押荔枝角收押所，10月5日因企圖自殺被轉往小欖精神病治療中心囚禁。惟至10月8日，黎被發現在保護囚室倒地，長褲纏頸，送院搶救後翌日不治。黎沒有家屬到庭，懲教署被列作有利害關係方，研訊設5人陪審團。

陪審團今一致裁定死者死於自殺，當日10月8日早上11時11分至37分間斷用長褲勒頸，死因是自我勒斃。

陪審團並向懲教署作出3項建議，包括增加觀察病房的人手；職員不能透過閉路電視，必須親身巡視病房以及實行職員囚室簽到制度。

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記者：陳曉欣

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