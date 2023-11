聖誕好去處︱3.5米充氣姆明登陸新港城中心　3大打卡區必到3D打印紅玫瑰花海

▲ 3.5米充氣姆明登陸馬鞍山MOSTown新港城中心,姆明迷一定要去打卡,過一個芬蘭式的冬日假期。(有關機構提供)

今個冬日,3.5米充氣姆明將會登陸馬鞍山MOSTown新港城中心!即日起至2024年1月1日MOSTown會化身為「The MOST Wintry Wonderland 姆明雪國奇緣」,還原超人氣的姆明世界,與姆明、歌妮、史力奇、小美等姆明一族及好朋友見面。暢遊3大打卡區及2大主題玩樂區,商場將首度聯乘姆明一族及環保藝術團隊DREAMCUBICS,運用回收膠樽物料再配合3D打印技術打造花海藝術裝置。姆明迷一定要去打卡,過一個芬蘭式的冬日假期啦!

姆明迷必到3大打卡區

全球首個3.5米高充氣毛毛版姆明已在神秘的「毛毛姆明遊樂園」恭候各位,一眾好朋友及樹精們已準備就緒。踏上「北歐浪漫小木橋」,與首度以3D經典吹笛造型亮相的1.4米高史力奇浪漫相遇。經過木橋,姆明一家在5米高藍色尖頂「冬日姆明屋」迎接大家。大宅旁由環保藝術團隊DREAMCUBICS以回收膠樽物料再糅合3D打印技術打造的紅玫瑰花園,是今個冬日假期的必到打卡之處!

姆明迷必到標示性的5米高藍色尖頂「冬日姆明屋」,充滿北歐風的3層姆明屋還原姆明故事內的經典場景。不容錯過的打卡熱點必定是姆明屋旁的紅玫瑰花園,由本地環保藝術團隊DREAMCUBICS以回收膠樽物料再糅合3D打印技術精心打造。DREAMCUBICS利用回收膠樽及採用3D打印技術,以200支環保紅玫瑰打造花海裝置,升級再造出極具環保意義的白色冬日姆明谷,喚起「Together SAY NO TO DISPOSABLE PLASTIC」保育訊息。

期間限定:「姆明手繪收藏閣」

由作者Tove Jansson親手繪畫的珍藏級漫畫手稿,這些官方漫畫手稿屬特別期間限定展出,姆明迷萬勿錯過。

親子遊戲:「芬蘭木棋挑戰場」

源自芬蘭的運動適合大人小朋友參與,以拋圈套中指定木棋,自問眼明手快的你必定要挑戰一番!H.COINS會員以電子貨幣即日單一消費滿港幣$300或以上,即可換領遊戲券一張及商戶優惠券一張。同時有「姆明大冒險互動遊戲」,參加者可透過遊戲屏幕及指定動作,於限定時間內幫助姆明避開障礙物及收集花朵,一起挑戰不同難度的冒險關卡。

姆明一族期間限定禮品

期間限定店發售超過250件精品,當中包括15款全球首次登場並於期間限定店獨家發售的姆明主題商品,包括生物分解環保隨手杯、棉質襪子(短款及中長款)、香薰蠟燭、隨身收納袋等。此外,特別推介姆明四合一快速充電線、姆明10000mAh便攜充電器及姆明Apple Watch替換錶帶等。

於平安夜及聖誕節當日,姆明人偶將會驚喜現身MOSTown新港城中心與大家見面,姆明迷萬勿錯過!

活動詳情

日期:即日起至2024年1月1日

時間:上午10時至晚上10時

冬日玩樂區: 中午12時至晚上8時

地點:MOSTown新港城中心L2天幕廣場(港鐵馬鞍山站B出口)

