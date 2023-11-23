照顧者｜83歲丈夫雙耳失聰患認知障礙　7旬妻許諾終身照顧：要攜手走到最後

▲ （曾耀輝攝）

今年84歲的吳淇洵與75歲的太太吳黎寶珍結婚54年，二人年輕時是工作上的最佳拍檔，退休後則專心過二人世界，曾一起玩門球、組隊比賽。

但在5年前，淇洵突然確診認知障礙症。面對這個使身心機能不斷退化的病症，作為貼身照顧者的寶珍亦曾感辛苦，幸而一家人共同面對、互相補位，寶珍的壓力才能大大紓緩。與丈夫相戀半世紀，寶珍笑言現在只想享受當下，珍惜相處的時光，不管前路順逆，二人都會攜手行下去。

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積勞成疾退休照顧身體

吳氏夫婦年輕時與人合伙經營窗簾店，賣窗簾、牆紙和沙發布套，選好款式、上門量度尺寸後，店舖便為他們製作、加工和安裝。下訂、搬布、裁剪、縫製、品質檢查等工序一腳踢，淇洵主外，出外見客找生意，寶珍則主內，負責管理製作及店舖事務，夫婦合作無間。

惟因訂單眾多，每日朝九晚八工作，食不定時，更幾乎年終無休，每年只得年初一至初九放假。故每年這段時間，淇洵和寶珍都會外遊，遊遍國內、東南亞、澳洲等地過二人世界，寶珍笑指猶如「補度蜜月」。

▲ 吳氏夫婦退休前一同經營窗簾店。（被訪者提供）

無奈因操勞過度，淇洵長時間飽受腰痛困擾，寶珍亦因壓力過大、精神透支而出現焦慮反應。「有天心跳得好快，以為心臟病發。到醫院檢查後卻發現心臟沒問題，躺下來休息也沒事，惟一工作（症狀）就重臨。當時資訊不太發達，不知道原來這是精神緊張、焦慮的徵狀。」加上當年工廠北移、金融風暴、成本高昂多重壓力下，二人便決定退休，慢慢養好身體。

貼身照顧致精神緊繃

退休後多了休息，淇洵身體的痛症逐漸消失。但約5年前，寶珍留意到淇洵記憶力變差，便帶他到機構做認知障礙症測試，最終確診初期認知障礙症。起初寶珍對此症認知不多，對其徵狀、病情發展亦缺乏了解，有時因事外出，又怕獨留在家的淇洵會暈倒，直至回家後看到燈亮、電視開着才鬆一口氣，慢慢變得不敢外出太久。

▲ 淇洵雙耳失聰，並患有認知障礙症。太太寶珍期望醫療、社區上能增添支援，以解決照肺時失聰人士聽不見呼吸指示，部分認知障礙症患者缺乏上門訓練服務等問題。（曾耀輝攝）

加上近年淇洵雙耳失聰，更變得沉默寡言，即使不適也甚少表達，好靠寶珍一眼關七，留意有否出現異樣。作為貼身照顧者的寶珍，因長時間精神緊張，壓力自然倍增。

有次寶珍看淇洵臉色稍差，帶他到樓下曬曬太陽，豈料淇洵突然暈倒，要叫救護車送院。這件事更令寶珍的焦慮徵狀復發：「嚇到我魂魄都無埋，他出院後我的心仍然不適，心跳得好快，腳軟又頭暈，甚麼都不想做，完全失去動力，那段時間好辛苦。幸好有女兒開導我，教我做呼吸練習、聽輕音樂放鬆。其後看醫生才知道是焦慮症，服血清素後便慢慢紓緩。」

同時因疫情緩和，寶珍多了與朋友見面聊天，外出呼吸新鮮空氣，情況才有好轉。「醫生說他這麼大年紀，我要接受他的現狀，更有可能會逐漸變差。不用怕，人生本是如此，盡了自己責任就可以了。」

孝順囝囡補位減壓力

幸而二人育有一子一女，均十分孝順，會互相補位照顧淇洵，大大減輕寶珍的照顧壓力。女兒一有時間就會帶淇洵外出，如帶他到重遊舊公司回憶舊事，也藉着坐車讓他重溫車站、路綫等知識。

▲ 寶珍指五感及認知訓練有助淇洵延緩腦退化，參與活動後他的精神也變好。（被訪者提供）

兒子則善用科技，為寶珍解決各樣生活難題。如教寶珍使用可即時將語音翻譯成文字的程式，以助夫妻溝通。他更為家居加裝不少小工具，改善安全兼便利家人。「兒子較未雨綢繆，他早在洗手間加裝扶手，也買了步行架。另外因淇洵失聰，有時我們忘了帶鎖匙，他聽不見門鐘聲好麻煩。故兒子在牆邊、電視旁加裝彩帶，讓閃爍的燈光提醒他（有人在門外）。」

每逢星期日，一家人都會盡量抽時間與淇洵玩魔力橋，助他訓練腦部思維。而因淇洵和寶珍都喜歡賞花，子女也會陪二人到郊外「打卡」。

多元訓練延緩腦退化 發掘天賦

其後經社工轉介，淇洵和寶珍參與了社區中心的認知障礙訓練及其他活動，另參加由恒隆聯同香港基督教女青年會推出的「智愛無垠」認知友善計劃，淇洵陸續接受不同有關記憶思維、體能協調的訓練，更有外遊活動，使他的精神和心情愈來愈好。「如玩數獨、魔力橋保持腦部運轉，幫助記憶力。另有丟飛標、豆袋等活動，也可鍛煉他的體能和靈敏度。全靠這些活動，他不但精神愈來愈好，腦退化也延緩了。否則我沒有太多時間陪他外出，只能留在家中看電視。」

活動為兩老的退休生活增添不少色彩，不但改善身心，更重要的是造就珍貴的相處時刻。從藝術創作活動當中，寶珍更發掘到淇洵的另一面：「我只知道他寫大字很厲宮，但原來他畫畫也好有天分。我更特意買了個相框，將他的和諧粉彩作品裱起來。」

你是我前行的力量

淇洵形容寶珍是他的拐杖，沒她接送就寸步難行，有她在旁則四通八達。相戀多年，二人早已對對方的性格、喜好暸如指掌。面對只會不斷退化的認知障礙症，寶珍沒想太多，只求在有限的時間內多陪伴他、珍惜現在的時光。

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她坦言現時只要淇洵所做的不涉及生命危險、不違反大原則，都會保持「算吧」的寬容心態，如叫他幫忙做家務，他做不到、做不好，就自己再幫他做，不會再因小事動氣：「他患病嘛，一切順其自然。能帶他出去就多帶，享受現在的開心時光。之後的事，之後再作打算吧。」

問淇洵有甚麼說話想跟照顧周到的寶珍說，他笑一笑，簡單以一句歸納：「我鍾意你。」寶珍聽畢甜甜一笑，說：「這50幾年好艱難，我們經歷過風風雨雨才攜手同行至今。無論遇到甚麼事都好，我們一定能走到最後。我身邊不論同事、同學或朋友，都相繼離開這個世界，還有甚麼比生離死別更加重要呢？所以即使他做什麼都好，我都不會計較，如此盡量放鬆自己。」

經歷無數高低起跌，倆口子眼中都只有對方，總會伴在左右、互相扶持。正如寶珍所言，為了彼此、為了家庭，就繼續一起同行到最後。

記者：吳霆俊