【虛擬博物館】香港故宮推虛擬博物館網站　數碼藝廊本月新增名作《冰嬉圖》

▲ 香港故宮推虛擬博物館網站，數碼藝廊本月新增名作《冰嬉圖》。（資料圖片）

香港故宮文化博物館於10月31日推出「虛擬博物館」網站，香港市民及世界各地的旅客可透過網站，隨時、隨地觀賞博物館珍藏，或回顧博物館以往的精彩展覽。

推動公眾對中國藝術和文化的研究和欣賞，是博物館的立館理念之一。「虛擬博物館」網站提供高解像度的360度全景映像，把博物館的各個展廳、演講廳、活動室，以及包括中庭、博物館廣場等公共區域呈現公眾眼前，讓瀏覽網站的人士如臨現場，並在彈指之間切換場景，線上遊覽各個展覽⸺當中包括現正於博物館展出的專題展覽，以及過往曾舉辦的部分展覽。

「虛擬博物館」網站會陸續新添更多專題及特別展覽的全景影像，並提供語音導覽及展品的文字說明，達到線上線下結合的全方位博物館觀賞體驗。

博物館除了推出「虛擬博物館」網站，設於博物館地下低層、超過18米長的數碼藝廊亦會展示不同經典中國書畫名作，帶領訪客賞析這些傳世珍寶。數碼藝廊已於本月新增名作《冰嬉圖》，讓訪客可藉此領略清代乾隆時期滿洲旗人兵士在冰上進行滑冰、射箭等競技風俗。

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記者：黃穎津