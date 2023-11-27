校長專欄︱建立關懷的環境減少學生心理壓力　宣基小學校長：讓孩子知有人與他同行

▲ 全班學生一起吃雞髀，十分興奮！

作為一間基督教學校，我們深信向學生傳遞基督的愛是建立學生正向生命價值觀和減輕心理壓力的重要途徑。著名基督徒輔導員蓋瑞巧門（Dr. Gary Chapman）透過多年輔導的經驗寫出《五種愛的言語》（Five Love Languages）一書，提出了五種不同的表達愛的方式，包括：一，「肯定的言語」、二，「精心的時刻」、三，「親密的接觸」、四，「真心的禮物」和五，「服務的行動」。透過運用這些愛的言語，我們可以建立 一個充滿溫暖和關懷的校園環境，以減少學生所面臨的心理壓力。

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經歷整整三年的疫情，雖說一切經已復常，但環境的急劇轉變以及家庭經濟上的持續下行，讓很多學生們無論於生活上或學習上，都感到不適應，並累積了很多無形壓力。



為此學校新增了一項新措施，學校每逢考試前，向家長學生們發出一份「雞髀通告」，用以表達出師長們想於考試前夕，為學生們「加油！加餸！加力量！」。大部份學生對於午餐加「餸」雞髀十分興奮，有些學生特意跑來跟我說：

「校長，我好想快些到考試，因為有雞髀食。」

「校長，下次可否不吃鹵水雞髀，我喜歡食炸雞。」

「校長，我不喜歡吃肉，我可不可以將雞髀帶回家給媽媽吃？」

也有些家長在通告的回覆欄留言：

「感謝學校對小朋友的關愛，令到孩子們溫飽，有力量去應付考試。」

「感謝學校一直鼓勵孩子，不要少看這隻雞髀，他們都可以開心一整天！甚至過後日子都仍然提起，分享給親朋戚友知道他們學校有多好。」

「感謝學校的安排，孩子很開心，她說吃雞髀那一天，大家都好興奮，好有氣氛。」

相信在考試前能為學生「加餸」，也是「精心時刻」所預備的一份「真心禮物」。

陪伴的時間十分重要。作為校長，我會刻意安排，邀請全校每一位學生到校長室共膳，透過與學生真誠的交談，傾聽他們的心聲。這樣的陪伴時間不但能建立親密的信任關係，讓他們感受到被理解和接納，更重要的是， 讓他們知道有人願意與他們同行，共同面對困難！

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每次共膳後，我會逐一為學生送上小卡片，記下這段美好的共膳回憶，也藉著卡片寫下鼓勵和讚美的言語來肯定他們的努力和成就。透過這樣的表達，可以讓學生們感受到自己的生命價值和被肯定的重要性。

學校亦會在考試前為全校學生送上四支新鉛筆，讓學生裝備好自己，手握著師長們的鼓勵，有信心去迎接每一天的考試；而學校也會為教師們送上「快樂水果」，以肯定教師為學生辛勞的付出，並可以為師長們加加油，打打氣！

學校的教育工作，從來都是「愛的教育」，讓我們還原基本步，一起發出愛的行動，將愛傳遞給每一個學生，讓他們滿有愛的力量去面對人生種種挑戰。

「愛裡沒有懼怕，愛既完全，就把懼怕除去，因為懼怕裡含著刑罰；懼怕的人在愛裡未得完全。 我們愛，因為神先愛我們。」聖經約翰一書 4:18、19

備註：

基督教宣道會宣基小學（坪石）是一間「有時限小學」，即是指學校一開始營運時便確定結束時間，與一般因縮班而「殺校」不同。該校於2015年9月1日開校，九年營運期限至2024年8月31日停辦，學校現時已沒有再收生，目前餘下六年級，共有168名學生仍在就讀。

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