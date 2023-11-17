【聖誕2023】半島精品店呈獻豐盛節日禮籃　聖誕日曆獨特彩球掛飾驚喜處處

▲ 半島精品店2023年聖誕系列中，有各式各樣的閃爍彩球紛陳呈現。

半島精品店的聖誕系列為普天同慶的時刻增添迷人魅力，現在就發掘各式半島節日佳品及優越禮遇，並帶著品味動人的禮物為身邊友好送上佳節心意。

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各式各樣的閃爍彩球紛陳呈現在半島精品店2023年聖誕系列中，如讓人期待並內藏嚐味驚喜的聖誕日曆及華麗禮盒、高貴豐盛的節日禮籃、品味精品，和獨特新穎的彩球掛飾和那滿載美味的彩球是一個糖果盒，內藏令人垂涎的朱古力，糖果和牛油曲奇。

今年的主題為聖誕彩球，這經典的傳統掛飾，在世界各地的聖誕樹上閃爍生輝，象徵歡欣。一系列應節食品包括聖誕日曆、節日朱古力、意式朱古力麵包，曲奇等以「聖誕彩球」禮盒包裝並作限量供應。

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責任編輯︰陳珈希