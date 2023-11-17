小學插班︱官津小學下學期現插班潮　校長親述收生細節：高才通子女成新生源

▲ 官津小學下學期現插班潮，校長親述收生細節。

近年本港受移民潮影響，學生人數減少，導致部分學校面臨殺校危機，亦有不少學校出現學位空缺。有小學校長表示，過去3年都陸續有學生退學，至今學年才漸趨穩定，因此不少學校都會在學年期間進行數輪插班招生，而近來透過高才通、優才計劃來港的孩子，成為新的生源。

以往小學插班申請多於4月至5月進行，家長可為子女申請心儀學校下學年的學位空缺，然而TOPick翻查各區熱門小學校網資料，發現不少學校都接受今學年下學期插班申請。

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將循校長：高才通成新生源

將軍澳循道衛理小學（下稱將循）是將軍澳區內較受歡迎的學校，校長林德育表示，在移民潮下，自2020學年起該校每年都有不少學生退學，直至2022學年人數才有所回落，今學年學生人數亦逐漸穩定下來。而近來透過高才通計劃來港的新移民子女，也需要找學校讀書，他們可獲公帑資助入讀公營及直資學校，成為新的生源。

▲ 林德育校長分享插班收生安排。（經濟日報資料圖片）

將循有3階段的插班申請，第一階段的插班申請剛截止，收到80多個報名，校方已安排適合的申請人於11月底進行筆試及面試，第二階段則於明年2月左右進行。林校長強調，校方不會為填滿學額而取錄相應人數，學生需要接受筆試，評估他們的學術能力，其後會有面試，家長和學生一同面見校長、副校長或老師，了解他們是否認同學校的方向理念，並看看學生各方面的素質、是否受教等。

此外，林校長表示，學校收生亦會考慮同區其他小學情況，學校收生上限為每級開6班，每班25人，即最多每級有150人，但若收生少於126人，就有機會要縮班，因此本地小學校長都有共識，即使有學位空缺，也未必收足上限人數。

置富始南校長：看重家長面試

位於港島南區的聖公會置富始南小學，近年亦受移民潮影響出現學位空缺。校長黃禮灝表示，學校全年接受插班申請，沒有特定的截止日期，校方近日亦陸續收到欲於2023/24年度下學期插班的申請。

插班申請多數分為幾類，第一是搬屋而要轉校，這類會盡快處理；第二是有其他因素而欲轉校，校方會了解申請人是否有迫切性，能否在下學年才轉校；第三，近來高才通子女申請插班的人數有上升趨勢。

▲ 黃禮灝校長指出，校方看重跟家長的面試。（經濟日報資料圖片）

黃校長表示，校方會給予所有插班申請人筆試及面試機會，特別是從內地來港的學生，他們的學術能力水平是否達到某年級要求，又或在英文能力、書寫繁體字上有沒有困難等。

他又指，家長面試是最重要的部分，他看重家長對學校的認識，會問及「為何選擇這間學校」、「從何認識這間學校」等。同時，校方亦要知悉申請人是否有在港讀書的權利，了解學生的背景和家庭支援，

父母是否會長居香港照顧孩子，還是另有照顧者等，都會考慮。

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記者：林愛娜