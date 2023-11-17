小學插班︱官津小學招收下學期插班生 全港34間熱門學校報名日期+入學試詳情
近年本港受移民潮影響，不少學校出現學位空缺，以往小學插班申請多於4月至5月進行，報考下學年學位空缺，然而TOPick翻查各區熱門小學校網資料，發現不少學校都接受今學年下學期插班申請。家長若想為子女再報考心儀學校，可以留意插班報名詳情、筆試及面試細節。
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新界區
胡素貞博士紀念學校
入讀學年：2023/24年度下學期
申請日期：10月30日至11月24日
筆試日期：12月2日
申請詳情：按此連結
申請表：按此連結
沙田圍胡素貞博士紀念學校
入讀學年：2023/24年度下學期
申請日期：沒有提及
筆試日期：沒有提及
申請詳情：按此連結
申請表：按此連結
聖公會馬鞍山主風小學
入讀學年：2023/24年度下學期
申請日期：現正接受申請
筆試日期：個別通知
申請詳情：按此連結
申請表：按此連結
保良局田家炳小學
入讀學年：2023/24年度（2024年1月2日起上課）
申請日期：第一期—11月7日至18日；另設第二及第三期
筆試日期：11月25日
申請詳情：按此連結
申請表：按此連結
中華基督教會基慧小學（馬灣）
入讀學年：2023/24學年
申請日期：現正接受申請
筆試日期：個別通知
申請詳情：按此連結
申請表：按此連結
聖公會青衣主恩小學
入讀學年：2023/24年度下學期
申請日期：11月27日至12月8日
筆試日期：2024年1月6日
申請詳情：按此連結
申請表：按此連結
保良局梁周順琴小學
入讀學年：2023/24年度下學期；2024/25年度
申請日期：第一期—12月1日至5日；第二期—5月1日至15日
筆試日期：1月上旬；6月上旬
申請詳情：按此連結
申請表：按此連結
順德聯誼總會何日東小學
入讀學年：2023/24年度
申請日期：現正接受申請
筆試日期：個別通知
申請詳情：按此連結
申請表：按此連結
聖公會榮真小學
入讀學年：2023/24年度
申請日期：現正接受申請
筆試日期：個別通知
申請詳情：按此連結
申請表：按此連結
東華三院馬錦燦紀念小學
入讀學年：2023/24年度下學期
申請日期：即日至12月15日
筆試日期：2024年1月
申請詳情：按此連結
申請表：按此連結
九龍區
油蔴地天主教小學（海泓道）
入讀學年：2023/24年度下學期
申請日期：已於11月10日截止
筆試日期：11月18日
申請詳情：按此連結
申請表：按此連結
中華基督教會協和小學
入讀學年：2023/24年度下學期
申請日期：12月接受申請
筆試日期：個別通知
申請詳情：按此連結
申請表：親臨學校索取
馬頭涌官立小學
入讀學年：2023/24年度下學期
申請日期：11月6日至12月5日
筆試日期：個別通知
申請詳情：按此連結
申請表：按此連結
聖羅撒學校
入讀學年：2023/24年度下學期 （只限小三及小四）
申請日期：即日至11月30日
筆試日期：個別通知
申請詳情：按此連結
申請表：按此連結
聖公會基奉千禧小學
入讀學年：2023年度下學期
申請日期：現正接受申請
筆試日期：個別通知
申請詳情：按此連結
申請表：按此連結
黃埔宣道小學
入讀學年：2023/24年度下學期
申請日期：2023年11月20日至2024年2月23日
筆試日期：2024年3月8日
申請詳情：按此連結
申請表：按此連結
瑪利諾神父教會學校 (小學部)
入讀學年：每年11月、3月或9月
申請日期：全學年接受申請
筆試日期：每年11月、3月或7月
申請詳情：按此連結
申請表：按此連結
中華基督教會協和小學 (長沙灣)
入讀學年：2023/24年度下學期
申請日期：12月7日至8日
筆試日期：2024年1月6日
申請詳情：按此連結
申請表：按此連結
嘉諾撒聖家學校
入讀學年：2023/24年度
申請日期：現正接受申請
筆試日期：書面通知
申請詳情：按此連結
申請表：按此連結
華德學校
入讀學年：2023/24年度下學期
申請日期：已於11月16日截止
筆試日期：11月個別通知
申請詳情：按此連結
中華基督教會基法小學（油塘）
入讀學年：2023/24年度下學期
申請日期：即日至12月1日
筆試日期：個別通知
申請詳情：按此連結
申請表：須自行撰寫自薦信
聖公會德田李兆強小學
入讀學年：2023/24年度下學期
申請日期：11月15日至12月7日
筆試日期：12月9日
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港島區
聖安多尼學校
入讀學年：視乎學額空缺而定
申請日期：全年接受申請
筆試日期：個別通知
申請詳情：按此連結
申請表：按此連結
英皇書院同學會小學
入讀學年：視乎學額空缺而定
申請日期：每年12月及5月
筆試日期：個別通知
申請詳情：按此連結
申請表：按此連結
軒尼詩道官立小學
入讀學年：2023/24年度下學期
申請日期：11月1日至24日
筆試日期：12月9日
申請詳情：按此連結
申請表：按此連結
聖公會聖雅各小學
入讀學年：2023/24年度下學期
申請日期：現正接受申請
筆試日期：個別通知
申請詳情：按此連結
申請表：按此連結
北角衞理小學
入讀學年：視乎學位空缺
申請日期：全年接受申請
筆試日期：個別通知
申請詳情：按此連結
申請表：按此連結
香港嘉諾撒學校
入讀學年：2023/24年度
申請日期：現正接受申請
筆試日期：個別通知
申請詳情：按此連結
申請表：按此連結
太古小學
入讀學年：視乎學位空缺
申請日期：每年9月至6月
筆試日期：個別通知
申請詳情：按此連結
申請表：按此連結
滬江小學
入讀學年：視乎學位空缺
申請日期：現正接受申請
筆試日期：個別通知
申請詳情：按此連結
申請表：按此連結
聖公會柴灣聖米迦勒小學
入讀學年：2023/24年度下學期
申請日期：即日至12月8日（第一階段）；2024年1月3日至3月8日（第二階段）；2024年4月8日至6月28日（第三階段）
筆試日期：12月12日（第一階段）
申請詳情：按此連結
申請表：按此連結
中華基督教會基灣小學
入讀學年：2023/24年度
申請日期：現正接受申請
筆試日期：個別通知
申請詳情：按此連結
申請表：按此連結
聖公會田灣始南小學
入讀學年：2023/24年度
申請日期：現正接受申請
筆試日期：何別通知
申請詳情：按此連結
申請表：按此連結
聖公會置富始南小學
入讀學年：2023/24年度
申請日期：全年接受申請
筆試日期：個別通知
申請詳情：按此連結
申請表：按此連結
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責任編輯：林愛娜