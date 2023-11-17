小學插班︱官津小學招收下學期插班生　全港34間熱門學校報名日期+入學試詳情

▲ 官津小學招收下學期插班生。

近年本港受移民潮影響，不少學校出現學位空缺，以往小學插班申請多於4月至5月進行，報考下學年學位空缺，然而TOPick翻查各區熱門小學校網資料，發現不少學校都接受今學年下學期插班申請。家長若想為子女再報考心儀學校，可以留意插班報名詳情、筆試及面試細節。

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新界區

胡素貞博士紀念學校

入讀學年：2023/24年度下學期

申請日期：10月30日至11月24日

筆試日期：12月2日

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

沙田圍胡素貞博士紀念學校

入讀學年：2023/24年度下學期

申請日期：沒有提及

筆試日期：沒有提及

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

聖公會馬鞍山主風小學

入讀學年：2023/24年度下學期

申請日期：現正接受申請

筆試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

保良局田家炳小學

入讀學年：2023/24年度（2024年1月2日起上課）

申請日期：第一期—11月7日至18日；另設第二及第三期

筆試日期：11月25日

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

中華基督教會基慧小學（馬灣）

入讀學年：2023/24學年

申請日期：現正接受申請

筆試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

聖公會青衣主恩小學

入讀學年：2023/24年度下學期

申請日期：11月27日至12月8日

筆試日期：2024年1月6日

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

保良局梁周順琴小學

入讀學年：2023/24年度下學期；2024/25年度

申請日期：第一期—12月1日至5日；第二期—5月1日至15日

筆試日期：1月上旬；6月上旬

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

順德聯誼總會何日東小學

入讀學年：2023/24年度

申請日期：現正接受申請

筆試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

聖公會榮真小學

入讀學年：2023/24年度

申請日期：現正接受申請

筆試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

東華三院馬錦燦紀念小學

入讀學年：2023/24年度下學期

申請日期：即日至12月15日

筆試日期：2024年1月

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

九龍區

油蔴地天主教小學（海泓道）

入讀學年：2023/24年度下學期

申請日期：已於11月10日截止

筆試日期：11月18日

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

中華基督教會協和小學

入讀學年：2023/24年度下學期

申請日期：12月接受申請

筆試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

申請表：親臨學校索取

馬頭涌官立小學

入讀學年：2023/24年度下學期

申請日期：11月6日至12月5日

筆試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

聖羅撒學校

入讀學年：2023/24年度下學期 （只限小三及小四）

申請日期：即日至11月30日

筆試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

聖公會基奉千禧小學

入讀學年：2023年度下學期

申請日期：現正接受申請

筆試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

黃埔宣道小學

入讀學年：2023/24年度下學期

申請日期：2023年11月20日至2024年2月23日

筆試日期：2024年3月8日

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

瑪利諾神父教會學校 (小學部)

入讀學年：每年11月、3月或9月

申請日期：全學年接受申請

筆試日期：每年11月、3月或7月

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

中華基督教會協和小學 (長沙灣)

入讀學年：2023/24年度下學期

申請日期：12月7日至8日

筆試日期：2024年1月6日

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

嘉諾撒聖家學校

入讀學年：2023/24年度

申請日期：現正接受申請

筆試日期：書面通知

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

華德學校

入讀學年：2023/24年度下學期

申請日期：已於11月16日截止

筆試日期：11月個別通知

申請詳情：按此連結

中華基督教會基法小學（油塘）

入讀學年：2023/24年度下學期

申請日期：即日至12月1日

筆試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

申請表：須自行撰寫自薦信

聖公會德田李兆強小學

入讀學年：2023/24年度下學期

申請日期：11月15日至12月7日

筆試日期：12月9日

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

港島區

聖安多尼學校

入讀學年：視乎學額空缺而定

申請日期：全年接受申請

筆試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

英皇書院同學會小學

入讀學年：視乎學額空缺而定

申請日期：每年12月及5月

筆試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

軒尼詩道官立小學

入讀學年：2023/24年度下學期

申請日期：11月1日至24日

筆試日期：12月9日

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

聖公會聖雅各小學

入讀學年：2023/24年度下學期

申請日期：現正接受申請

筆試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

北角衞理小學

入讀學年：視乎學位空缺

申請日期：全年接受申請

筆試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

香港嘉諾撒學校

入讀學年：2023/24年度

申請日期：現正接受申請

筆試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

太古小學

入讀學年：視乎學位空缺

申請日期：每年9月至6月

筆試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

滬江小學

入讀學年：視乎學位空缺

申請日期：現正接受申請

筆試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

聖公會柴灣聖米迦勒小學

入讀學年：2023/24年度下學期

申請日期：即日至12月8日（第一階段）；2024年1月3日至3月8日（第二階段）；2024年4月8日至6月28日（第三階段）

筆試日期：12月12日（第一階段）

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

中華基督教會基灣小學

入讀學年：2023/24年度

申請日期：現正接受申請

筆試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

聖公會田灣始南小學

入讀學年：2023/24年度

申請日期：現正接受申請

筆試日期：何別通知

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

聖公會置富始南小學

入讀學年：2023/24年度

申請日期：全年接受申請

筆試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

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責任編輯：林愛娜