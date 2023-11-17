  • 20°C
香港時間 : 20231117日 (週五) 18:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

小學插班︱官津小學招收下學期插班生　全港34間熱門學校報名日期+入學試詳情

中小學 17:28 2023/11/17

分享：

分享：

熱門 保暖大法 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

官津小學招收下學期插班生。

近年本港受移民潮影響，不少學校出現學位空缺，以往小學插班申請多於4月至5月進行，報考下學年學位空缺，然而TOPick翻查各區熱門小學校網資料，發現不少學校都接受今學年下學期插班申請。家長若想為子女再報考心儀學校，可以留意插班報名詳情、筆試及面試細節。

最新影片：

TOPick一分鐘
彩虹邨重建︱細味最美屋邨舊式情懷　必到打卡勝地籃球場

新界區

胡素貞博士紀念學校

入讀學年：2023/24年度下學期

申請日期：10月30日至11月24日

筆試日期：12月2日

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

沙田圍胡素貞博士紀念學校

入讀學年：2023/24年度下學期

申請日期：沒有提及

筆試日期：沒有提及

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

聖公會馬鞍山主風小學

入讀學年：2023/24年度下學期

申請日期：現正接受申請

筆試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

保良局田家炳小學

入讀學年：2023/24年度（2024年1月2日起上課）

申請日期：第一期—11月7日至18日；另設第二及第三期

筆試日期：11月25日

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

中華基督教會基慧小學（馬灣）

入讀學年：2023/24學年

申請日期：現正接受申請

筆試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

聖公會青衣主恩小學

入讀學年：2023/24年度下學期

申請日期：11月27日至12月8日

筆試日期：2024年1月6日

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

保良局梁周順琴小學

入讀學年：2023/24年度下學期；2024/25年度

申請日期：第一期—12月1日至5日；第二期—5月1日至15日

筆試日期：1月上旬；6月上旬

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

順德聯誼總會何日東小學

入讀學年：2023/24年度

申請日期：現正接受申請

筆試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

聖公會榮真小學

入讀學年：2023/24年度

申請日期：現正接受申請

筆試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

東華三院馬錦燦紀念小學

入讀學年：2023/24年度下學期

申請日期：即日至12月15日

筆試日期：2024年1月

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

九龍區

油蔴地天主教小學（海泓道）

入讀學年：2023/24年度下學期

申請日期：已於11月10日截止

筆試日期：11月18日

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

中華基督教會協和小學

入讀學年：2023/24年度下學期

申請日期：12月接受申請

筆試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

申請表：親臨學校索取

馬頭涌官立小學

入讀學年：2023/24年度下學期

申請日期：11月6日至12月5日

筆試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

聖羅撒學校

入讀學年：2023/24年度下學期 （只限小三及小四）

申請日期：即日至11月30日

筆試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

聖公會基奉千禧小學

入讀學年：2023年度下學期

申請日期：現正接受申請

筆試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

黃埔宣道小學

入讀學年：2023/24年度下學期

申請日期：2023年11月20日至2024年2月23日

筆試日期：2024年3月8日

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

瑪利諾神父教會學校 (小學部)

入讀學年：每年11月、3月或9月

申請日期：全學年接受申請

筆試日期：每年11月、3月或7月

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

中華基督教會協和小學 (長沙灣)

入讀學年：2023/24年度下學期

申請日期：12月7日至8日

筆試日期：2024年1月6日

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

嘉諾撒聖家學校

入讀學年：2023/24年度

申請日期：現正接受申請

筆試日期：書面通知

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

華德學校

入讀學年：2023/24年度下學期

申請日期：已於11月16日截止

筆試日期：11月個別通知

申請詳情：按此連結

中華基督教會基法小學（油塘）

入讀學年：2023/24年度下學期

申請日期：即日至12月1日

筆試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

申請表：須自行撰寫自薦信

聖公會德田李兆強小學

入讀學年：2023/24年度下學期

申請日期：11月15日至12月7日

筆試日期：12月9日

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

港島區

聖安多尼學校

入讀學年：視乎學額空缺而定

申請日期：全年接受申請

筆試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

英皇書院同學會小學

入讀學年：視乎學額空缺而定

申請日期：每年12月及5月

筆試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

軒尼詩道官立小學

入讀學年：2023/24年度下學期

申請日期：11月1日至24日

筆試日期：12月9日

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

聖公會聖雅各小學

入讀學年：2023/24年度下學期

申請日期：現正接受申請

筆試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

北角衞理小學

入讀學年：視乎學位空缺

申請日期：全年接受申請

筆試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

香港嘉諾撒學校

入讀學年：2023/24年度

申請日期：現正接受申請

筆試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

太古小學

入讀學年：視乎學位空缺

申請日期：每年9月至6月

筆試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

滬江小學

入讀學年：視乎學位空缺

申請日期：現正接受申請

筆試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

聖公會柴灣聖米迦勒小學

入讀學年：2023/24年度下學期

申請日期：即日至12月8日（第一階段）；2024年1月3日至3月8日（第二階段）；2024年4月8日至6月28日（第三階段）

筆試日期：12月12日（第一階段）

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

中華基督教會基灣小學

入讀學年：2023/24年度

申請日期：現正接受申請

筆試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

聖公會田灣始南小學

入讀學年：2023/24年度

申請日期：現正接受申請

筆試日期：何別通知

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

聖公會置富始南小學

入讀學年：2023/24年度

申請日期：全年接受申請

筆試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

申請表：按此連結

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：林愛娜

相關文章

小學插班︱官津小學下學期現插班潮　校長親述收生細節：高才通子女成新生源
今日 16:45
小學插班︱官津小學下學期現插班潮　校長親述收生細節：高才通子女成新生源

你可能感興趣

小學插班︱官津小學下學期現插班潮　校長親述收生細節：高才通子女成新生源
今日 16:45
小學插班︱官津小學下學期現插班潮　校長親述收生細節：高才通子女成新生源
收生面試 小學 中小學教育

最高瀏覽

【六合彩】頭獎連續多期無人中　今期頭獎派彩3,300萬元
【六合彩】頭獎連續多期無人中　今期頭獎派彩3,300萬元