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【聖誕美食】帝逸酒店多款美饌優惠迎聖誕　4米高聖誕樹拍攝專區成打卡熱點

休閒消費 16:45 2023/11/17

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帝逸酒店呈獻多款繽紛誘人的節慶美饌。

普天同慶聖誕將至，帝逸酒店呈獻多款繽紛誘人的節慶美饌優惠。喜歡琳瑯滿目多國特色美饌與應節甜點必選Alva House節日自助餐，若喜歡中日式盛饌可選擇逸軒冬至團聚套餐或源峰節日特選套餐。

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彩虹邨重建︱細味最美屋邨舊式情懷　必到打卡勝地籃球場

酒店亦提供聖誕新年外賣派對美饌，當中包括燒原隻火雞、焗蜂蜜肉桂金門火腿及威靈頓牛柳等多款特色美食及豐盛套餐，讓您與一眾好友於家中亦能品嚐星級佳餚歡度節日。

同時，賓客亦可盡享聖誕拍照歡樂，酒店大堂擺放著約4米高的大型聖誕樹成為打卡熱點，上面懸掛多串閃亮燈泡，就像繁星閃耀著酒店大堂，旁邊更擺放著浪漫紫醉經典座椅的拍攝專區，帶上醉人深紫色的面具裝飾猶如聖誕舞會中的舞者，為聖誕節日增添神秘感，與摯愛一同拍下紀念性一刻， 留住美好時光。平安夜當晚，一眾小朋友合唱團更以歌聲慶典，將歡樂氣氛推至更高漲。

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責任編輯︰陳珈希


 

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