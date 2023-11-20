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聯乘系列｜麥當勞聯乘推出玩味商品　經典外賣紙袋化身多功能購物袋

休閒消費 10:34 2023/11/20

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m記聯乖商品好有趣！

麥當勞除了與其他品牌聯乘推出食物外，最近就化身時尚商店，與時裝品牌合作推出玩味十足的聯乘系列。

日本麥當勞聯乘日牌graniph，推出一系列限定產品，更將麥當勞的經典啡色外賣紙袋，設計成由厚尼龍材質製成的購物袋，由於還原度極高，現時這款購物袋已追加預約至12月29日才出貨，非常受歡迎！

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外賣袋造型購物袋  ¥3,500（約HK$181.88）

這款購物袋或環保袋設計靈感來自商店的外賣紙袋，正面繡有金色拱門，背面繡有全球所有麥當勞餐廳通用的宣傳語「i'm lovin' it」。由厚尼龍材質製成的購物袋，具有出色的耐用性和防水性，內部有一個口袋，可以存放耳機和智慧型手機等小物品。

麥當勞角色購物袋  ¥3,500（約HK$181.88）

購物袋或環保袋印有熟悉的角色，包括麥當勞叔叔、漢堡神偷和滑嘟嘟一起騎自行車的圖案，同樣由厚尼龍材質製成的購物袋，具有出色的耐用性和防水性。

麥當勞之友毛毛外套 ¥13,000（約HK$675.58）

這件男女都可以穿著的毛毛外套，主色是麥當勞的黃色和啡色，有熟悉的角色人物張開雙臂微笑的圖案設計。由於有立領，即使沒有圍巾，也能緊緊包裹住脖子，保暖性極高！而袖子和下擺上貼合的羅紋進一步提高了防寒能力。

寬鬆連帽衫 ¥7,900（約HK$410.5）

McFried Potatoes (R) 的外殼部分變成口袋的俏皮設計，羊毛襯裡製成的連帽衫，質感很好，可搭配落肩款式，打造休閒造型。

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聯乘推出特別版洞洞鞋

除了與日本品牌graniph聯乘外，麥當勞亦有跟鞋履品牌Crocs聯乘推出特別版洞洞鞋。Crocs的厚底洞洞涼鞋熱潮持續，早前才在旺角朗豪坊開設全港首間 Digital focus 體驗店，當中就有出售未發售先爆紅的Crocs X McDonald＇s 系列。

McDonald’s x Crocs Hamburglar Clog $75（約HK$584.76）

這款洞洞鞋採用漢堡神偷著名的黑白條紋，並飾有漢堡包，充滿童趣。而材質輕盈兼防水，通風口增加透氣性，並有助排水，易於清潔且快速乾燥，並可以客製化McDonald's® Jibbitz™ 吊飾。

McDonald’s x Crocs Birdie Clog $75（約HK$584.76）

這款洞洞鞋有小飛飛標誌性的黃色和粉紅色，以及她最喜歡的雞蛋鬆餅 ，非常可愛。

McDonald’s x Crocs Classic Clog $70（約HK$545.77）

紅色的洞洞鞋綴有薯條、漢堡包和金色拱門立體圖案，是非常經典的麥當勞組合。

McDonald's x Crocs Grimace Cozzzy 涼鞋 $70（約HK$545.77）

這款涼鞋的靈感來自每個人的紫色摯友，內襯人造毛皮，感覺暖笠笠，就像穿著滑嘟嘟的鞋子行走一天。Grimace Cozzzy涼鞋的帶子上印有他可愛的表情，並配有他最喜歡的零食—奶昔。

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責任編輯：Kiwi Lee

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