  • 20°C
香港時間 : 20231117日 (週五) 18:19
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【反詐騙聯盟】吳傑莊：明年愚人節前夕舉辦「全港反詐騙日」

政治 16:58 2023/11/17

分享：

分享：

熱門 保暖大法 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

選委界立法會議員吳傑莊今日宣布成立「反詐騙大聯盟」。（沈豪傑fb圖片）

詐騙日益猖獗，選委界立法會議員吳傑莊今日宣布成立「反詐騙大聯盟」，希望促進官民反詐騙合作、開展廣泛的公眾教育活動、提出相應的法律和政策建議，填補法律漏洞、支持研發機構和技術公司開展關於詐騙行為的研究。

聯盟由前保安局局長、新民黨立法會議員黎棟國、前警務處處長鄧竟成等擔任顧問。吳傑莊透露，暫定明年3月31日舉辦「全港反詐騙日」，以軟性方式向市民傳遞反詐信息，並會走訪學校及不同機構，宣傳及派發反詐騙協調中心（ADCC）的反詐騙信息懶人包。他預告，會在下年的全國政協會議上提交「聯合中央打擊詐騙案件及加強訊息互通」的提案。

針對JPEX案件，聯盟表示，正研究從不同角度及層面，協助苦主追討索償，亦得知當局不同部門亦有提供協助，但由於涉及龐大人數及金額，因此需時處理。

最新影片推介：

TOPick診症室
TOPick診症室｜30歲港女拒接受患糖尿病致病情惡化　醫生：初期無明顯症狀

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：戴朗希

相關文章

【JPEX風波】裕美陪伴度過低潮成功打動林母　林作：老母同條女好傾過同我
13:47 2023/10/12
【JPEX風波】裕美陪伴度過低潮成功打動林母　林作：老母同條女好傾過同我
【JPEX案】OTC課程導師及網紅頻推JPEX　苦主擬透過民事訴訟追討賠償
17:03 2023/10/12
【JPEX案】OTC課程導師及網紅頻推JPEX　苦主擬透過民事訴訟追討賠償
【JPEX案】何珮珊：當局正檢視虛擬資幣場外找換店監管制度　打擊洗黑錢
15:21 2023/10/21
【JPEX案】何珮珊：當局正檢視虛擬資幣場外找換店監管制度　打擊洗黑錢

你可能感興趣

【JPEX風波】裕美陪伴度過低潮成功打動林母　林作：老母同條女好傾過同我
13:47 2023/10/12
【JPEX風波】裕美陪伴度過低潮成功打動林母　林作：老母同條女好傾過同我
【JPEX案】OTC課程導師及網紅頻推JPEX　苦主擬透過民事訴訟追討賠償
17:03 2023/10/12
【JPEX案】OTC課程導師及網紅頻推JPEX　苦主擬透過民事訴訟追討賠償
【JPEX案】何珮珊：當局正檢視虛擬資幣場外找換店監管制度　打擊洗黑錢
15:21 2023/10/21
【JPEX案】何珮珊：當局正檢視虛擬資幣場外找換店監管制度　打擊洗黑錢
學校 保安 保安局 警務處 立法會 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【六合彩】頭獎連續多期無人中　今期頭獎派彩3,300萬元
【六合彩】頭獎連續多期無人中　今期頭獎派彩3,300萬元