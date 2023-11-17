【反詐騙聯盟】吳傑莊：明年愚人節前夕舉辦「全港反詐騙日」

▲ 選委界立法會議員吳傑莊今日宣布成立「反詐騙大聯盟」。（沈豪傑fb圖片）

詐騙日益猖獗，選委界立法會議員吳傑莊今日宣布成立「反詐騙大聯盟」，希望促進官民反詐騙合作、開展廣泛的公眾教育活動、提出相應的法律和政策建議，填補法律漏洞、支持研發機構和技術公司開展關於詐騙行為的研究。

聯盟由前保安局局長、新民黨立法會議員黎棟國、前警務處處長鄧竟成等擔任顧問。吳傑莊透露，暫定明年3月31日舉辦「全港反詐騙日」，以軟性方式向市民傳遞反詐信息，並會走訪學校及不同機構，宣傳及派發反詐騙協調中心（ADCC）的反詐騙信息懶人包。他預告，會在下年的全國政協會議上提交「聯合中央打擊詐騙案件及加強訊息互通」的提案。

針對JPEX案件，聯盟表示，正研究從不同角度及層面，協助苦主追討索償，亦得知當局不同部門亦有提供協助，但由於涉及龐大人數及金額，因此需時處理。

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記者：戴朗希