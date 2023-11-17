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【海濱活動】灣仔海濱下周末晚辦健球賽滾筒跑　冀市民工餘時間多做運動

社會 17:03 2023/11/17

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熱門 保暖大法 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

灣仔海濱下周末晚辦健球賽滾筒跑，冀市民工餘時間多做運動。（發展局和海濱事務委員會提供）

發展局和海濱事務委員會於11月24日和25日，一連兩晚在灣仔「水上運動及康樂主題區」舉辦《海濱動感夜》，鼓勵市民於晚上工餘時間善用海濱共享空間多做運動。活動設「發光健球賽」、「圓心滾動跑」、「夜舞Hip-Hop-Pop」、「拋出你光環」和「打氣闖4關」等五大項目，市民可預先於表格報名免費參加活動。

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發光健球賽 

源自加拿大的新興運動健球為全球唯一由三隊同時作賽的球類運動，健球體積龐大，但運動容易上手，講求尊重、包容和團隊合作。球隊進攻時需要4位隊員同時接觸健球，防守隊伍則需成功接球，若健球着地，則屬犯規，由其餘兩隊得分。是次活動邀請了專業教練指導參加者試玩，並特別使用巨型發光健球，讓大家可以於晚間即場組隊玩個痛快，廣結球友。 

圓心滾動跑

現場設有大型LED夜光充氣滾筒內，遊客可以在筒內狂奔、跳躍，甚至躺著碌。 

入門Hip-Hop 工作坊

在專業導師指導下，遊客可在海濱共享空間和朋友一起跳Hip Hop，學習基本入門技巧，現場同時設有極光及星空等特效光影投射。 

4人一組「拋出你光環」

夜光套圈圈可4人一起玩，屬全齡共融的輕量運動，最適合一家大小飯後在海濱共享空間chill住玩，chill住抛，享受秋日海風下的親子時間，凝聚社區，增添活力。 

打氣闖4關
場內設有大型充氣設施，包括跑獨木橋、跑隧道、跨欄和跳圈圈，大人、小朋友都可以玩。

每日首300位參加者完成五大運動之其中四項，並集齊4個指定印章，便可即場換領限量版禮品乙份。禮品數量有限，先到先得，送完即止。

《海濱動感夜》

  • 日期：11 月 24 日 及 25 日（星期五及六）
  • 時間：晚上 6 時至 10 時
  • 地點：灣仔「水上運動及康樂主題區」
  • 位置：灣仔北，沿鴻興道至鴻興道天橋對開
  • （從灣仔會展站 A2 出口步行約 5 分鐘；或從灣仔渡輪
  • 碼頭步行5分鐘）
  • 費用：全免
  • 報名方法：https：//bitly.ws/ZBXC

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責任編輯：陳麗娜

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