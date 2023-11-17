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日本18種住法丨李佳芯入住劏房凶宅不覺難受　認節目有意思體驗不同人生

娛樂 18:09 2023/11/17

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熱門 保暖大法 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

Ali覺得呢個節目好有意思！

TVB綜藝節目《日本18種住法》由李佳芯（Ali）和周吉佩（吉吉）主持，日前播出的第三集主題「努力」，Ali去到日本三大貧民窟之一的大阪西成區，體驗入住1,100日圓（約56港元）的日租房。

Ali看到闊度只有一個手臂長度的納米單間房後說：「我將會喺呢度過一晚，唔知今晚瞓唔瞓得着呢？祝我好運！但我一入到嚟之後，唔知點解好冇安全感。」

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入住西成區

西成區的物價同樣超低，Ali首先去了平價立食店祭五臟廟，然後再去超市掃平價物資，一個飯團只要60日圓（約3港元）、一支茶98日圓（約5元），加上其他日用品最終埋單用了689日圓（約35港元）。

但原來低處未算低，Ali事後大嘆：「我應該8點後先嚟，因為啲即食產品會半價，即係我個飯團8點後買只係要30日圓（約1.5港元）！」

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瞓劏房特別體驗

去完超市入貨後，Ali回到日租房準備睡覺，惟Ali躺在床上後周身唔聚財，一時擔心門隙有「小強」闖進，一時就身痕覺得被蟲咬，但最難捱的還是室內35度高溫，Ali不諱言：「唔怪得開咗風扇都成身黐立立！」

談到拍攝這個節目感受，Ali接受TOPick訪問：「出發之前已經知道要去體驗和了解不同地方的生活文化，所以已有心理準備。雖然劏房不是一個理想的居住環境，又熱又細，我還被蟲咬，對我來說是一個很好的體驗，當然睡覺是難忘辛苦，但我覺得又不是最差的體驗。」

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她續說：「今次這個旅程是有目的和感受當地的人為何會有這個選擇，這也是體驗到當地人的價值觀，我覺得是幾有意思的一件事。雖然那晚睡得辛苦，但我拍得很開心和覺得有意義，所以不會感到很難受。」

提到吉吉的體驗較她舒適，二人的待遇「天與地」的分別，Ali笑說：「我完全不知道吉吉會拍甚麼，我沒有特別比較。節目出街後，我就發現他也不是很舒服，只是暫時見到我的環境較惡劣，大家會有對比，但我覺得也是不同的體驗，自己都覺得今次很充實，我去過京都大阪那麼多次，沒感受過西成區原來是這樣，未體驗過一些流浪者和很多東西，因為我們平時只見到日本美麗的一面，原來當地也有另一面的體驗和文化，所以我覺得是一個很好的經歷。」

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拍攝經歷

除了住劏房外，Ali亦指也有不少難忘經歷：「這個節目與以前很不同，要用的時間較長，我去了9日，吉吉也是9日，但只有6集出街，所以全部內容也很精華。我記得拍攝那9天，行程很Chur，因為監製很想深入了解每一個故事，拍攝的過程很長。」

她指住凶宅的經歷也很難忘：「平常人應該不會有這個體驗，他們真的有凶宅試住員的職業，那個人亦是一位KOL，他將這件事變成自己的事業，個心態就會不同。我入到去都會覺得很寒和陰森的感覺，而我了解個故事後也會有種不舒服的感覺，但對方當成一個工作，就會以很輕鬆的心態面對，我感受到他們對工作的選擇和取捨來決定心態。」

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享受體驗不同人生

談到之後她會否再挑戰拍這些類型節目，Ali則說：「我沒有限制自己會拍甚麼，但我認為今次經驗不錯，而我一直喜歡做有另類意思或深一層體會的節目，皆因為何我那麼喜歡做演員，就是可以體驗不同的人生。」

Ali續稱：「自己又沒有分拍劇還是做主持好，總之有這類節目，也是自己喜歡。」

記者：陳曉柔

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