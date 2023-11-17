靚媽精明眼｜港島海逸君綽自助餐第2位加$99起　任食生蠔蟹腳+和牛+黃鰭吞拿魚

▲ 港島海逸君綽酒店自助晚餐有原條即切黃鰭吞拿魚。（KKday圖片）

自助餐優惠終於輪到港島區！KKday今日（17日）推出「港島海逸君綽酒店自助餐」優惠，其中午餐自助餐第二位只需加$99，即可任食即開生蠔、蟹腳等海鮮；而晚餐自助餐第二位亦只需加$199，歎盡和牛、鮑魚、燕窩、海鮮等多款奢華美食！

最新影片推介：

港島海逸君綽酒店Harbour Grand Café咖啡廳的自助餐美食種類繁多，其中「環球美食自助午餐」的精選推介有新鮮即開生蠔、蟹腳、凍蝦、青口、多款刺身及壽司拼盤，還有超過15款甜品及12款口味Mövenpick雪糕。

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而自助晚餐則以「原條即切黃鰭吞拿魚 x 和牛 • 鮑魚 • 燕窩海鮮」為主題，大家除了可以一睹即場解體巨型黃鰭吞拿魚之外，更可任食一系列和牛及海鮮美食，如黑松露和牛菠蘿沙律、鮑魚花膠冬菇扒西蘭花、和牛壽司、燒和牛肉等。每位賓客更可獲贈鮑魚花膠瑤柱雞燉湯一碗，另每位成人再獲贈醉酒鮑魚2隻，每位小童可獲贈醉鮑魚1隻。

優惠詳情

預訂日期：2023年11月17日至11月23日23:59

用餐日期：2023年11月18日至12月30日

地址：北角油街23號港島海逸君綽酒店三樓Harbour Grand Café

【KKday 9周年快閃限量搶–加HK$99第二位】

環球美食自助午餐

用餐時間：12:00–14:30

價惠價：星期一至四$428+$99/2位，連服務費$613/2位，平均$306.5/位

（原價HK$942/2 位）

星期五$458+$99/2位，連服務費$649/2位，平均$324.5/位

（原價HK$1,008/2 位）

星期六日及公眾假期$498+$99/2位，連服務費$697/2位，平均$348.5/位

（原價HK$1,096/2位）

12月5–30日（12月22、24-26及31日除外）$458+$99/2位起，$649/2位起，平均$324.5/位

（原價HK$1,008/2位）

▲ 目前11月及12月自助午餐第二位加$99仍然有售。（KKday網站截圖）

【KKday 9周年快閃限量搶–加HK$199第二位】

原條即切黃鰭吞拿魚 x 和牛•鮑魚•燕窩海鮮自助晚餐

用餐時間：18:30-22:00

價惠價：星期一至四$738+$199/2位，連服務費$1,085/2位，平均$542.5/位

（原價HK$1,624/2位）

星期五至日及公眾假期$798+$199/2位，連服務費$1,157/2位，平均$578.5/位

（原價HK$1,756/2位）

12月5–30日（12月22，24-26及31日除外）$738+$199/2位，連服務費$1,085/2位，平均$542.5/位

（原價HK$1,624/2位）

*以上已包括原價加一服務費

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責任編輯：林綺玲