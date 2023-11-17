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保暖大法丨天氣轉寒6個部位要保暖　中醫分享禦寒5大步驟

保健美顏 17:37 2023/11/17

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天氣轉寒6個部位要保暖，中醫分享禦寒5大步驟。

本港天氣持續清涼乾燥，天文台今日（17日）錄得最低氣溫15.6度，是入秋以來的最低紀錄，新界普遍再低一、兩度，明日（18日）早上新界地區更低見12度。要持續暖身，有中醫師就提出要為6個部位保暖，以免受寒著涼。

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據台媒《ETtoday》報道，台灣開業中醫診所院長彭意雯醫師分享，天氣寒冷，導致肌肉容易緊繃，出現肩頸僵硬、抽筋等情形；亦容易受風寒侵襲，出現流鼻水、頭脹緊痛、手腳冰冷、尿頻等症狀。

彭意雯指出，要特別留意以下6個身體部位保暖：

  • 1. 頭部、肩頸：建議戴帽、圍巾及口罩等禦寒；
  • 2. 手心腳心：建議依自身需求增減衣著厚度，保持手腳暖和；
  • 3. 足背、手背、膝蓋：女生穿平底鞋時勿將腳背露出；建議虛寒體質的女生，於寒冬改穿短靴。

另外，彭意雯亦建議手腳容易冰冷的女生，冬天時別穿短裙、短褲，維持下肢溫暖。同時，她亦分享了禦寒5步驟：

  • 1. 老薑黑糖紅茶：老薑有溫陽禦寒之效，可將老薑一片、黑糖一小匙、紅茶一小匙置於保溫杯中當熱飲，可溫暖身體。
  • 2. 將暖包貼在肚臍下（氣海、關元穴）及正對肚臍後的腰部（命門穴），以保持溫暖。
  • 3. 保持規律運動，血液循環良好，也就比較不怕冷。
  • 4. 可燉煮暖身湯品，增加身體熱能，如栗子香菇雞湯、人蔘雞等。
  • 5. 以熱水泡澡增加血液循環。

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責任編輯：羅嘉欣

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