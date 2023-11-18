口罩令｜口罩令解除大半年　港女不解仍有市民戴口罩狠批：好扮嘢

▲ 口罩令解除大半年，港女不解仍有市民戴口罩狠批：好扮嘢。

本港於今年3月初解除口罩令，不少市民摘下口罩，不過亦有市民因為健康衛生問題仍選擇繼續佩戴。有港女近日在網上發文狠批，不解為何仍有市民堅持戴口罩，更認為戴口罩的人「好扮嘢」。帖文發出後亦引起大量網民的熱議，紛紛反斥：「關你咩事」。

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有港女在13日於連登討論區以「點解到宜家仲有人戴口罩」為題發文，指新冠疫情已經結束近1年，而且口罩令亦已經解除，「唔通戴成世咩」。惟樓主近日在街上仍然見到不少市民還在戴口罩，「尤其啲後生仲戴緊」，更覺得戴口罩的人「好扮嘢」。

帖文發出後，掀起大批網民爭論，不少人認為是因健康問題，所以才會戴口罩，「有呼吸道疾病唔想傳染人，鼻敏感，樣衰都可以戴」、「流感高峰期」、「鼻敏感...宜家轉季更加要戴」；還有網民認為可能是「遮醜」、「應該係因為周圍都好臭」、「仲有十幾盒存貨」等其他原因而選擇繼續戴口罩。

不過，亦有網民同意樓主的看法，「我反而佩服呢啲人可以咁堅持」、「仲日日戴個班真心痴線，你感冒戴就合理姐」。

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責任編輯：羅嘉欣