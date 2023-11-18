  • 22°C
香港時間 : 20231118日 (週六) 14:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 中一面試 萬千星輝賀台慶 床蝨 名校專區 新聞女王 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

口罩令｜口罩令解除大半年　港女不解仍有市民戴口罩狠批：好扮嘢

都市病 14:04 2023/11/18

分享：

分享：

熱門 保暖大法 中一面試 萬千星輝賀台慶 床蝨 名校專區 新聞女王 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新手爸媽

口罩令解除大半年，港女不解仍有市民戴口罩狠批：好扮嘢。

本港於今年3月初解除口罩令，不少市民摘下口罩，不過亦有市民因為健康衛生問題仍選擇繼續佩戴。有港女近日在網上發文狠批，不解為何仍有市民堅持戴口罩，更認為戴口罩的人「好扮嘢」。帖文發出後亦引起大量網民的熱議，紛紛反斥：「關你咩事」。

最新影片推介：

活得健康啲
生命鬥士｜6歲女童患罕見腦癌捱過30次電療　媽媽難忘愛女堅強度最後時光

有港女在13日於連登討論區以「點解到宜家仲有人戴口罩」為題發文，指新冠疫情已經結束近1年，而且口罩令亦已經解除，「唔通戴成世咩」。惟樓主近日在街上仍然見到不少市民還在戴口罩，「尤其啲後生仲戴緊」，更覺得戴口罩的人「好扮嘢」。

帖文發出後，掀起大批網民爭論，不少人認為是因健康問題，所以才會戴口罩，「有呼吸道疾病唔想傳染人，鼻敏感，樣衰都可以戴」、「流感高峰期」、「鼻敏感...宜家轉季更加要戴」；還有網民認為可能是「遮醜」、「應該係因為周圍都好臭」、「仲有十幾盒存貨」等其他原因而選擇繼續戴口罩。

不過，亦有網民同意樓主的看法，「我反而佩服呢啲人可以咁堅持」、「仲日日戴個班真心痴線，你感冒戴就合理姐」。

更多網民留言請看：

點擊圖片放大
+5
+4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【口罩令】港男3年來首度除口罩返工　女同事一見「嘩出聲」事主極傷感
11:26 2023/04/06
【口罩令】港男3年來首度除口罩返工　女同事一見「嘩出聲」事主極傷感
【解除口罩令】除罩後易感染更高危病菌　醫生籲留意3大傳染病適時戴口罩
18:19 2023/03/17
【解除口罩令】除罩後易感染更高危病菌　醫生籲留意3大傳染病適時戴口罩
【撤銷口罩令】大批市民繼續戴口罩　港男狂數戴口罩3宗罪：成班失敗者
11:24 2023/03/03
【撤銷口罩令】大批市民繼續戴口罩　港男狂數戴口罩3宗罪：成班失敗者

你可能感興趣

【口罩令】港男3年來首度除口罩返工　女同事一見「嘩出聲」事主極傷感
11:26 2023/04/06
【口罩令】港男3年來首度除口罩返工　女同事一見「嘩出聲」事主極傷感
【解除口罩令】除罩後易感染更高危病菌　醫生籲留意3大傳染病適時戴口罩
18:19 2023/03/17
【解除口罩令】除罩後易感染更高危病菌　醫生籲留意3大傳染病適時戴口罩
【撤銷口罩令】大批市民繼續戴口罩　港男狂數戴口罩3宗罪：成班失敗者
11:24 2023/03/03
【撤銷口罩令】大批市民繼續戴口罩　港男狂數戴口罩3宗罪：成班失敗者
網絡熱話 口罩 疫情 健康問題 連登討論區 流感 感冒 鼻敏感

最高瀏覽

兩地教育︱內地網民參觀香港中學開放日 小紅書寫感受：被香港教育震撼
兩地教育︱內地網民參觀香港中學開放日 小紅書寫感受：被香港教育震撼
【點名譴責】積金局點名譴責馬俊偉　命令喪失強積金中介人註冊廿個月
【點名譴責】積金局點名譴責馬俊偉　命令喪失強積金中介人註冊廿個月
行山意外｜登山漢失蹤近3月海拔4000米尋回遺體　愛犬奇蹟生還堅守身旁【附一人行山貼士】
行山意外｜登山漢失蹤近3月海拔4000米尋回遺體　愛犬奇蹟生還堅守身旁【附一人行山貼士】