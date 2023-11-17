【垃圾徵費】物管及清潔公司須「包底」　謝展寰：若有人冥頑不靈可通知政府執法

▲ 環境及生態局局長謝展寰。（朱永倫攝）

垃圾徵費明年4月實施，當局要求物業清潔工人若發現未有包妥指定袋的違規垃圾，須先以指定袋包妥及貼上標籤方可處理，被批將違規責任轉移至清潔工身上及違反污染者自付原則。環境及生態局局長謝展寰今（17日）稱，此舉的目的是讓大家知道使用指定袋包裝垃圾屬責任，管理處可加強對居民的宣傳教育，若有人冥頑不靈，可以通知政府，政府會透過執法協助違規者改善習慣。他續指，物業管理公司與清潔公司簽訂合約時，須商討及訂明有關違規垃圾的處理費，由誰支付及如何計算，免有爭拗。

謝展寰又表示，政府正與超級市場及商店商討在收銀處銷售指定袋，以取替塑膠購物袋，冀達「一袋二用」之效，透露現時已有好幾間大型連鎖超市同意落實有關安排。

他並提到，近日不少人討論要在徵費落實前將家中不用的物品扔掉，他提醒，徵費目的是鼓勵減少生產廢物及回收，實際大部分物品，如小型電器、風筒、風扇、塑膠產品、鐵罐、鋁罐等均可在綠在區區回收，不需要扔掉，冀市民可以建立回收習慣。

另外，對於床蝨問題，他強調，香港有床蝨「不是新聞」，本港酒店業界冀運輸業界對處理蟲害亦有有很多經驗，現階段也未有很大的傳入情況，不過政府不會輕視，環境局副局長今亦會主持跨部門防治蟲鼠督導委員會，教導各部門提高警覺。

對於民主黨投得維園年宵攤位後被DQ，謝展寰指不評論個別個案。

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記者：黃小冰