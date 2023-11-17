  • 20°C
香港時間 : 20231117日 (週五) 18:19
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【垃圾徵費】物管及清潔公司須「包底」　謝展寰：若有人冥頑不靈可通知政府執法

社會 17:19 2023/11/17

分享：

分享：

熱門 保暖大法 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

環境及生態局局長謝展寰。（朱永倫攝）

垃圾徵費明年4月實施，當局要求物業清潔工人若發現未有包妥指定袋的違規垃圾，須先以指定袋包妥及貼上標籤方可處理，被批將違規責任轉移至清潔工身上及違反污染者自付原則。環境及生態局局長謝展寰今（17日）稱，此舉的目的是讓大家知道使用指定袋包裝垃圾屬責任，管理處可加強對居民的宣傳教育，若有人冥頑不靈，可以通知政府，政府會透過執法協助違規者改善習慣。他續指，物業管理公司與清潔公司簽訂合約時，須商討及訂明有關違規垃圾的處理費，由誰支付及如何計算，免有爭拗。

謝展寰又表示，政府正與超級市場及商店商討在收銀處銷售指定袋，以取替塑膠購物袋，冀達「一袋二用」之效，透露現時已有好幾間大型連鎖超市同意落實有關安排。

他並提到，近日不少人討論要在徵費落實前將家中不用的物品扔掉，他提醒，徵費目的是鼓勵減少生產廢物及回收，實際大部分物品，如小型電器、風筒、風扇、塑膠產品、鐵罐、鋁罐等均可在綠在區區回收，不需要扔掉，冀市民可以建立回收習慣。

另外，對於床蝨問題，他強調，香港有床蝨「不是新聞」，本港酒店業界冀運輸業界對處理蟲害亦有有很多經驗，現階段也未有很大的傳入情況，不過政府不會輕視，環境局副局長今亦會主持跨部門防治蟲鼠督導委員會，教導各部門提高警覺。

對於民主黨投得維園年宵攤位後被DQ，謝展寰指不評論個別個案。 

最新影片推介：

TOPick診症室
TOPick診症室｜30歲港女拒接受患糖尿病致病情惡化　醫生：初期無明顯症狀

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰

相關文章

【北上消費】WeChat Pay香港接入廣州「羊城通」　自動以港幣結算搭交通工具
今日 15:52
【北上消費】WeChat Pay香港接入廣州「羊城通」　自動以港幣結算搭交通工具
【點名譴責】積金局點名譴責馬俊偉　命令喪失強積金中介人註冊廿個月
今日 15:55
【點名譴責】積金局點名譴責馬俊偉　命令喪失強積金中介人註冊廿個月
【虛擬博物館】香港故宮推虛擬博物館網站　數碼藝廊本月新增名作《冰嬉圖》
今日 16:06
【虛擬博物館】香港故宮推虛擬博物館網站　數碼藝廊本月新增名作《冰嬉圖》
【反詐騙聯盟】吳傑莊：明年愚人節前夕舉辦「全港反詐騙日」
今日 16:58
【反詐騙聯盟】吳傑莊：明年愚人節前夕舉辦「全港反詐騙日」
【海濱活動】灣仔海濱下周末晚辦健球賽滾筒跑　冀市民工餘時間多做運動
今日 17:03
【海濱活動】灣仔海濱下周末晚辦健球賽滾筒跑　冀市民工餘時間多做運動

你可能感興趣

【北上消費】WeChat Pay香港接入廣州「羊城通」　自動以港幣結算搭交通工具
今日 15:52
【北上消費】WeChat Pay香港接入廣州「羊城通」　自動以港幣結算搭交通工具
【點名譴責】積金局點名譴責馬俊偉　命令喪失強積金中介人註冊廿個月
今日 15:55
【點名譴責】積金局點名譴責馬俊偉　命令喪失強積金中介人註冊廿個月
【虛擬博物館】香港故宮推虛擬博物館網站　數碼藝廊本月新增名作《冰嬉圖》
今日 16:06
【虛擬博物館】香港故宮推虛擬博物館網站　數碼藝廊本月新增名作《冰嬉圖》
污染 美國民主黨 產品 物業 垃圾徵費 民主黨 銷售 環境局 香港 運輸

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【六合彩】頭獎連續多期無人中　今期頭獎派彩3,300萬元
【六合彩】頭獎連續多期無人中　今期頭獎派彩3,300萬元