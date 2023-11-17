【塗鴉候判】涉全港20處塗鴉「自由」和「$」圖案　男藝術家認20項刑毀候判

▲ 藝術家涉全港20處塗鴉，今於九龍城裁判法院承認20項刑毀罪候判。資料圖片

40歲男藝術家於2023年初因經濟衰退而收入大減，為抒發情緒，以「自由」和「$」為圖案塗鴉學校及排檔等全港20處地方。涉案藝術家其後被捕，警誡下稱以塗鴉向表達財政獨立的意義，今（17日）於九龍城裁判法院承認20項刑事損壞罪。裁判官頒令被告賠償逾2.6萬元維修費，押後判刑至12月7日，以替被告索取感化及社會服務令報告，被告准保釋候判。

被告陳勁輝（40歲），報稱藝術家。被告承認20項20項刑事損壞罪，控罪指他於2023年1月至2月期間，在港島德輔道西、英皇道888號外、九龍彌敦道750號外、荔枝角道240號外、火炭源禾路與火炭路交界的行人路等，損壞屬於香港政府或香港電車的電箱，以及在上述時段損壞20個地點。

案情指，警方於2023年2月初發現全港多個電箱、排檔、報紙檔、學校及行人隧道牆身，以及中型貨車出現含有「自由」和「$」圖案的塗鴉，造成維修費用共逾2.6萬元。

閉路電視片段顯示，被告於2023年1月27日、2月1日及3日深夜或凌晨在上址塗鴉。被告於2月7日被捕，警方於被告住所搜出犯案時所穿服飾及多支箱頭筆。被告在警誡下承認案發時曾於20處地方塗鴉抒發感受，被告解釋因香港經濟衰退而收入大減，遂以塗鴉向他人表達財政獨立的意義。

最新影片推介：

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟