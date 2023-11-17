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不日成婚2丨陳家樂坦言早想成家立室　衛詩雅不會為愛情盲目犧牲

娛樂 17:30 2023/11/17

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《不日成婚2》

電影《不日成婚2》繼續由導演陳茂賢執導，原班人馬陳家樂、衛詩雅、朱栢康、談善言、岑珈其、楊偲泳及梁雍婷演出，另有四屆金像獎最佳女配角金燕玲加盟。
 
首集《不日成婚2》提到幾名主要角色在感情的道路上原地打轉，仍然徘徊在摸索下一步的階段。而《不日成婚2》中，一眾角色更成熟地去疏理首集留下來的課題，更各有遇上更大的難題，一眾演員也思考着，自己與角色對婚姻的大不同。

《不日成婚2》

陳家樂追求穩定
 
在現實中，剛於今年完婚的陳家樂，坦言追求穩定：「我同阿佳好大唔同，阿佳唔係好知道想要啲咩，冇諗過點樣進化同女朋友嘅關係，而我自己會希望早啲結婚，穩定啲，俾到多啲信心自己同身邊嘅人。」

而電影中默默付出的衛詩雅，謙虛指難以像角色般不停犧牲：「可怡係付出型，好大愛，為咗男朋友可以犧牲好多、現實中自己冇咁偉大，真係未必可以做到咁。」

《不日成婚2》

談善言非控制狂
 
片中愛互相質疑的朱栢康和談善言，卻異口同聲說現實中想法大不同，朱栢康笑言：「我同灰熊好唔同，今次個角色已經蛻變到一個Family Man，我唔敢講自己能唔能夠做到。反而疑心重呢方面，自我存在價值開始降低，呢方面會有啲似。」

至於談善言則透露自己在感情上，不欲控制太多：「Jenny係掌控型，軟硬兼施想控制住段婚姻，我相信如果我結婚，未必會想處理咁多嘢。」

《不日成婚2》

岑珈其早渴望婚姻
 
片中有微妙感情關係的岑珈其、楊偲泳與梁雍婷，對婚姻的想像更是大不同，珈其早已渴望婚姻：「阿健冇諗過做爸爸，成家立室，但係我自己就好嚮往，可能因為我嚟自大家庭，係兄弟姊妹入面最細嗰個，所以我好早已經希望組織自己家庭。」

而婚姻對Renci和Rachel看來是言之尚早，楊偲泳分享說：「我自己處理婚姻上面係隨緣，見步行步，煮到埋嚟先食。」；梁雍婷則指：「噴火龍同我自己一樣，冇去特別諗婚姻，都係隨性同隨意嘅一個女仔。」。

《不日成婚2》

同時身兼編劇的導演陳茂賢透露，今次《不日成婚2》帶來的是一個關於成長的故事：「故事中的主人翁在人生路途上總是跌跌撞撞，跌到滿地碎片，然而成長後有很多人和事只能獨自面對，靠自己沿途把碎片撿起來，慢慢重新拼湊自己。」
 
導演陳茂賢剖白，《不日成婚2》除了是一部都市愛情喜劇，今次亦希望談一個離別的故事：「我很想藉著《不日成婚2》去告訴大家；人生總是面對著不同的離別，我們抓不緊，也放不開，我們只能接受，應當珍惜當下，表達更多自己。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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