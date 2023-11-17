超市大搜查｜日本《LDK》14款潤唇膏保濕力大比拼　曼秀雷敦排第9冠軍僅售$25

▲ 日本雜誌《LDK》測試14款潤唇膏，曼秀雷敦排第9，冠軍僅售$25。

近日天氣轉冷，肌膚容易乾燥缺水，唇部也要做好保濕，預防爆拆。日本雜誌《LDK》最近測試14款潤唇膏，比拼保濕力和使用感，當中有1款產品獲得最高的A+級評分。

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《LDK》搜羅市面14款潤唇膏，當中包括NIVEA、The Public Organic、曼秀雷敦等多個常見品牌。雜誌進行以下2項測試，全面比較保濕力和使用感。

保濕力測試：將潤唇膏塗抹在與人體皮膚相似的表面上，經過一定時間後，評估其乾燥程度。

使用感測試：由多位測試者實際使用潤唇膏後，評價使用方便程度、黏膩感、包裝設計等。

綜合評分會以「保濕力」作為重點，《LDK》根據測試結果，整理出14款潤唇膏推薦排名。點擊下圖看詳細名單：

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在本次測試中，NIVEA的「Deep Moisture Olive & Lemon Flovor」被評選為最值得購買的產品，亦是唯一一款獲得A+級評分的潤唇膏。《LDK》指，這款潤唇膏具有高保濕效能，可保護嘴唇免受乾燥，且使用感良好，塗抹後不黏膩，售價僅為485日圓，即折合約25港元。

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責任編輯：羅嘉欣