升中面試︱直資名校擬開辦A-Level與DSE雙軌並行　英華校長分享面試貼士：學生要有自信

▲ 英華書院校長分享面試貼士。

【升中面試/中一面試/直資中學/英華書院】傳統直資男校英華書院一向深受家長歡迎，作為英華小學的結龍學校，書院每年會預留7成中一學額予小學部畢業生。校長陳狄安接受訪問時指出，提供予其他小學畢業生的中一學位僅80個，平均22人爭一個位。陳校長分享面試貼士，並透露校方計劃數年內於高中推行英國高考（GCE A-Level）課程，讓學生有更多升學選擇。

最新影片：

英華書院入學要求

英華書院即將展開中一學位入學申請，根據學校網頁資料，2025至2026年度中一學額有80個，申請人必須符合最低入學要求，才會獲邀進行面試，入學要求如下：

學業成績優異 (在中文、英文、數學、常識各科取得乙等(包括乙上／乙下)或以上)

在小四下學期、小五全年的操行為乙等或以上

班主任或科任老師的良好評語

英華書院入學面試

英華只設一輪面試，於2025年1月18日舉行，陳校長指出，申請人會單對單與老師會面，測試學生的中、英及數理能力。他表示，希望學生有自信，亦有一定的語文能力，盡量作答所有老師給予的問題。此外，他亦希望了解學生為何要報讀英華，

不是因為父母幫他報讀，而是他自己清楚為何要入來。

▼ 點擊圖片放大 +2

英華書院收生準則

收生準則方面，面試及教育局成績次第各佔45%，另有10%是課外活動評分。陳校長提及，每年校方都會預留約10多個學額予在音體藝有出色表現的申請人，申請人需要有長期訓練或在比賽中有一定表現，學校會安排他們進行測試，以確認他們的能力。

英華書院擬開A-Level課程

陳校長亦透露，校方近年向初中學生及家長展開諮詢，了解他們對開辦國際課程的意願，結果有超過9成人都支持計劃。為配合學生需要，英華計劃在高中加開GCE A-Level課程，未來會與DSE雙軌並行，並期望能於2至3年內展開。

陳校長表示，男生多對數理科有興趣，預計A-Level都會先開辦物理、化學、生物等科目，其後再逐步增加其他科目。至於可報讀人數及學費方面，陳校長指需待教育局批核後才可公布，但預計人數大約是該年收生的1/3人，學費亦會與DSE課程有所不同。2025-2026年度的學費為港幣$25,300元。

更多中學面試貼士：

升中面試︱九龍華仁書院中一入學簡介會逾千五人到場 校長親述面試貼士

升中面試︱考時事重英語能力 董玉娣校長提醒一個對答大忌

升中面試︱德望學校中一設親子面試 校長親述兩大忌：家長別搶答

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】