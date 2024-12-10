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升中面試︱直資名校擬開辦A-Level與DSE雙軌並行　英華校長分享面試貼士：學生要有自信

升學教育

撰文： 林愛娜

發布時間： 14 小時前

最後更新： 2 小時前

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英華書院校長分享面試貼士。

【升中面試/中一面試/直資中學/英華書院】傳統直資男校英華書院一向深受家長歡迎，作為英華小學的結龍學校，書院每年會預留7成中一學額予小學部畢業生。校長陳狄安接受訪問時指出，提供予其他小學畢業生的中一學位僅80個，平均22人爭一個位。陳校長分享面試貼士，並透露校方計劃數年內於高中推行英國高考（GCE A-Level）課程，讓學生有更多升學選擇。

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英華書院入學要求

英華書院即將展開中一學位入學申請，根據學校網頁資料，2025至2026年度中一學額有80個，申請人必須符合最低入學要求，才會獲邀進行面試，入學要求如下：

  • 學業成績優異 (在中文、英文、數學、常識各科取得乙等(包括乙上／乙下)或以上)
  • 在小四下學期、小五全年的操行為乙等或以上
  • 班主任或科任老師的良好評語

英華書院入學面試

英華只設一輪面試，於2025年1月18日舉行，陳校長指出，申請人會單對單與老師會面，測試學生的中、英及數理能力。他表示，希望學生有自信，亦有一定的語文能力，盡量作答所有老師給予的問題。此外，他亦希望了解學生為何要報讀英華，

不是因為父母幫他報讀，而是他自己清楚為何要入來。

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英華書院收生準則

收生準則方面，面試及教育局成績次第各佔45%，另有10%是課外活動評分。陳校長提及，每年校方都會預留約10多個學額予在音體藝有出色表現的申請人，申請人需要有長期訓練或在比賽中有一定表現，學校會安排他們進行測試，以確認他們的能力。

英華書院擬開A-Level課程

陳校長亦透露，校方近年向初中學生及家長展開諮詢，了解他們對開辦國際課程的意願，結果有超過9成人都支持計劃。為配合學生需要，英華計劃在高中加開GCE A-Level課程，未來會與DSE雙軌並行，並期望能於2至3年內展開。

陳校長表示，男生多對數理科有興趣，預計A-Level都會先開辦物理、化學、生物等科目，其後再逐步增加其他科目。至於可報讀人數及學費方面，陳校長指需待教育局批核後才可公布，但預計人數大約是該年收生的1/3人，學費亦會與DSE課程有所不同。2025-2026年度的學費為港幣$25,300元。

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