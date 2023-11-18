  • 22°C
香港時間 : 20231118日 (週六) 16:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 中一面試 萬千星輝賀台慶 床蝨 名校專區 新聞女王 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

直資中學︱擬開辦A-Level與DSE雙軌並行　英華校長分享面試貼士：學生要有自信

中小學 16:00 2023/11/18

分享：

分享：

熱門 保暖大法 中一面試 萬千星輝賀台慶 床蝨 名校專區 新聞女王 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新手爸媽

英華書院校長分享面試貼士。

傳統直資男校英華書院一向深受家長歡迎，作為英華小學的結龍學校，書院每年會預留7成中一學額予小學部畢業生。校長陳狄安指出，去年校方收到逾1800份申請，而提供予其他小學畢業生的中一學位僅80個，平均22人爭一個位。陳校長分享面試貼士，並透露校方計劃數年內於高中推行英國高考（GCE A-Level）課程，讓學生有更多升學選擇。

英華書院今日舉辦中一簡介會。

最新影片：

TOPick一分鐘
彩虹邨重建︱細味最美屋邨舊式情懷　必到打卡勝地籃球場

英華書院即將展開中一學位入學申請，根據學校網頁資料，2024至2025年度中一學額有80個，申請人必須符合最低入學要求，才會獲邀進行面試，入學要求如下：

  • 學業成績優異 (在中文、英文、數學、常識各科取得乙等(包括乙上／乙下)或以上)
  • 在小四下學期、小五全年的操行為乙等或以上
  • 班主任或科任老師的良好評語

英華只設一輪面試，於2024年1月13日舉行，陳校長指出，申請人會單對單與老師會面，測試學生的中、英及數理能力。他表示，希望學生有自信，亦有一定的語文能力，盡量作答所有老師給予的問題。此外，他亦希望了解學生為何要報讀英華，

不是因為父母幫他報讀，而是他自己清楚為何要入來。

收生準則方面，面試及教育局成績次第各佔45%，另有10%是課外活動評分。陳校長提及，每年校方都會預留約10多個學額予在音體藝有出色表現的申請人，申請人需要有長期訓練或在比賽中有一定表現，學校會安排他們進行測試，以確認他們的能力。

英華書院今日舉辦中一簡介會。

擬開A-Level課程

陳校長亦透露，校方近年向初中學生及家長展開諮詢，了解他們對開辦國際課程的意願，結果有超過9成人都支持計劃。為配合學生需要，英華計劃在高中加開GCE A-Level課程，未來會與DSE雙軌並行，並期望能於2至3年內展開。

陳校長表示，男生多對數理科有興趣，預計A-Level都會先開辦物理、化學、生物等科目，其後再逐步增加其他科目。至於可報讀人數及學費方面，陳校長指需待教育局批核後才可公布，但預計人數大約是該年收生的1/3人，學費亦會與DSE課程有所不同。英華書院2023至24年度學費為24,000元，預計2024至25年度中一學生學費將上調約7%。

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

記者：林愛娜

英華書院 中學 直私學校 中小學教育 家庭教育

最高瀏覽

行山意外｜登山漢失蹤近3月海拔4000米尋回遺體　愛犬奇蹟生還堅守身旁【附一人行山貼士】
行山意外｜登山漢失蹤近3月海拔4000米尋回遺體　愛犬奇蹟生還堅守身旁【附一人行山貼士】