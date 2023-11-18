夫婦關係︱暖男丈夫陪患癌妻子剃光頭 女兒落淚：我爸全世界最帥

▲ 重視外表的丈夫陪患癌妻子一起剃光頭，其情深的舉動獲女兒及網民流淚和激讚。(照片來源：事主帖文)

很多人都會祝賀新婚夫婦白髮偕老，寓意夫妻相愛相守一直到老。在台灣一名暖男丈夫，不忍妻子患上卵巢癌而剃光頭髮後，每次照鏡都感到難過，他偷偷地剃光頭髮陪同妻子抗癌，此舉令妻子和女兒非常感動，女兒把父親情深舉動發文在討論區《Dcard》，感動網民。

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台灣一名女子以「被父母的愛情感動到了」為發文標題，分享自己年逾 50 歲暖爸對40多歲患癌媽媽的窩心舉動。她指，的媽媽因患上卵巢癌第一期，正接受第二次化療，由於化療的副作用導致嚴重甩髮，為免增加清潔工人的麻煩，自願把頭髮全剃光，但每次照鏡都感到非常難受，爸爸不忍愛妻獨自承受剷青苦況，提出「一起剃光頭」。

▲ 事主與家人都認為爸爸只是開玩笑「一起剃光頭」。(截圖來源：事主帖文)

事主與家人原本覺得爸爸只是開玩笑，因為爸爸是「很重視自己的外表，年輕的時候很帥」，沒想到爸爸在接妹妹放學後，剃光頭髮回家，更將「剃光頭」的自拍照上載至家庭群組，令原本受光頭之困的媽媽，嚇到和感動不已。最後，爸爸和媽媽兩人合照留念，作為展開「無髮偕老」的旅程印記。

事主也被爸爸情深行為而感動，「被感動到了，他們兩個真的太可愛了啦，第一次覺得我爸這麼帥，我老爸是全世界最帥最有guts的男人」。

▲ 女兒被爸爸「無髮偕老」的舉動而感動，力讚爸爸是「全世界最帥最有guts的男人」。(截圖來源：事主帖文)

這位丈夫的情深舉動深深地感動不少網民流淚和激讚：「係愛呀」，「真的好感動」，「好美的愛情，媽媽真的嫁對人」，「爸爸媽媽都沒頭髮，怎麼可以看起來還是這麼帥跟美」，「平常再多山盟海誓都沒用，而是難題來臨之後，做出什麼樣的行動」，「真正的愛情應該是這個樣子 而不是像現在的速食愛情 大難臨頭各自飛!不離不棄、寸步不離啊！真的會很感動」。

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責任編輯︰王明芳