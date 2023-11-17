  • 20°C
香港時間 : 20231117日 (週五) 18:19
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【的士劫案】的士司機遇劫「空手入白刃」嚇退劫匪　警拘47歲越南漢歸案

社會 17:43 2023/11/17

分享：

分享：

熱門 保暖大法 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

的士司機遇劫「空手入白刃」嚇退劫匪，警拘47歲越南漢歸案。（曾秋文攝）

一名的士司機本月（13日）載客途中遇劫，受害人昨日（16日）報案。

秀茂坪警區重案組第二隊主管督察譚浩然表示，警方接手調查後分析受害人行車記錄儀，鎖定疑犯在本周一（13日）晚上約6時30分於廣東道一帶上車，要求的士司機前往秀茂坪，曾多次改變地點，最後在曉光街指令司機停車並亮刀指企圖搶劫。司機臨危不亂試圖阻止，並奪去利刀及高聲呼救，疑犯隨即跳車逃去。

警方鎖定疑犯身份，並在今日（17日）上午於秀茂坪一公屋單位將該名越南籍男子（47歲）拘捕，他涉嫌企圖搶劫罪。涉案疑犯承認因經濟問題犯案，警方起回案發當日犯人身穿衣物和一把長約30厘米利刀，相信疑犯在秀茂坪一帶日用品店購買私刀，不排除用作下次犯罪之用。警方相信他單獨犯案並無同黨。

警方起回案發當日犯人身穿衣物和一把長約30厘米利刀。（曾秋文攝）

最新影片推介：

TOPick診症室
TOPick診症室｜30歲港女拒接受患糖尿病致病情惡化　醫生：初期無明顯症狀

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文

相關文章

【反詐騙聯盟】吳傑莊：明年愚人節前夕舉辦「全港反詐騙日」
今日 16:58
【反詐騙聯盟】吳傑莊：明年愚人節前夕舉辦「全港反詐騙日」
【海濱活動】灣仔海濱下周末晚辦健球賽滾筒跑　冀市民工餘時間多做運動
今日 17:03
【海濱活動】灣仔海濱下周末晚辦健球賽滾筒跑　冀市民工餘時間多做運動
【塗鴉候判】涉全港20處塗鴉「自由」和「$」圖案　男藝術家認20項刑毀候判
今日 17:24
【塗鴉候判】涉全港20處塗鴉「自由」和「$」圖案　男藝術家認20項刑毀候判
【垃圾徵費】物管及清潔公司須「包底」　謝展寰：若有人冥頑不靈可通知政府執法
今日 17:19
【垃圾徵費】物管及清潔公司須「包底」　謝展寰：若有人冥頑不靈可通知政府執法

你可能感興趣

【反詐騙聯盟】吳傑莊：明年愚人節前夕舉辦「全港反詐騙日」
今日 16:58
【反詐騙聯盟】吳傑莊：明年愚人節前夕舉辦「全港反詐騙日」
【海濱活動】灣仔海濱下周末晚辦健球賽滾筒跑　冀市民工餘時間多做運動
今日 17:03
【海濱活動】灣仔海濱下周末晚辦健球賽滾筒跑　冀市民工餘時間多做運動
【塗鴉候判】涉全港20處塗鴉「自由」和「$」圖案　男藝術家認20項刑毀候判
今日 17:24
【塗鴉候判】涉全港20處塗鴉「自由」和「$」圖案　男藝術家認20項刑毀候判
罪案 秀茂坪 搶劫 的士 司機 越南

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【六合彩】頭獎連續多期無人中　今期頭獎派彩3,300萬元
【六合彩】頭獎連續多期無人中　今期頭獎派彩3,300萬元