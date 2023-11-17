【的士劫案】的士司機遇劫「空手入白刃」嚇退劫匪　警拘47歲越南漢歸案

▲ 的士司機遇劫「空手入白刃」嚇退劫匪，警拘47歲越南漢歸案。（曾秋文攝）

一名的士司機本月（13日）載客途中遇劫，受害人昨日（16日）報案。

秀茂坪警區重案組第二隊主管督察譚浩然表示，警方接手調查後分析受害人行車記錄儀，鎖定疑犯在本周一（13日）晚上約6時30分於廣東道一帶上車，要求的士司機前往秀茂坪，曾多次改變地點，最後在曉光街指令司機停車並亮刀指企圖搶劫。司機臨危不亂試圖阻止，並奪去利刀及高聲呼救，疑犯隨即跳車逃去。

警方鎖定疑犯身份，並在今日（17日）上午於秀茂坪一公屋單位將該名越南籍男子（47歲）拘捕，他涉嫌企圖搶劫罪。涉案疑犯承認因經濟問題犯案，警方起回案發當日犯人身穿衣物和一把長約30厘米利刀，相信疑犯在秀茂坪一帶日用品店購買私刀，不排除用作下次犯罪之用。警方相信他單獨犯案並無同黨。

▲ 警方起回案發當日犯人身穿衣物和一把長約30厘米利刀。（曾秋文攝）

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記者：曾秋文