幼兒保暖︱天氣預告將低見12°C入秋最凍　中醫教6大保暖重點防嬰兒猝死症

▲ 謹記這6個要點，為小朋友保暖。

強烈東北季候風為廣東沿岸帶來清涼的天氣，今早（17日）天文台錄得最低氣溫15.6度，是入秋以來的最低紀錄，新界普遍再低一兩度，據自動分區天氣預報顯示，明日（18日）早上新界地區更低見12度。家長要注意為小朋友做好保暖，不過，中醫提醒嬰幼兒保暖要適可而止，否則隨時出現皮膚問題，嚴重更可引發嬰兒猝死症。

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嬰幼兒保暖適可而止

註冊中醫師馬琦傑在facebook專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」，曾分享「嬰幼兒保暖啱啱好」的資訊，提及天氣特別冷之時，不少父母或祖父母怕BB凍，會給很多被、褸捲著BB。的確，冬季做好保暖工作很重要，但「如何做到啱啱好」才是重點，因為溫度過高會令BB覺得不舒服，也容易引起皮膚問題。

3歲以下的嬰幼兒因體溫調節中樞未完全發育，身體對外界溫度變化的調節能力差，如穿太多衣物，可能增加流汗的機會，而嬰兒汗腺較窄，當大量汗水與皮脂分泌物容易阻塞，導致出疹。

嬰幼兒保暖不當，除了引發皮膚問題之外，馬琦傑提及嚴至會出現嬰兒猝死症。大家不時聽到嬰兒不幸猝死，馬醫師指出冬天時最危險就是過熱的衣著、過多被蓋及室溫不當，因在BB長時間睡眠，環境若過於溫暖悶熱，有機會讓嬰兒呼吸出現問題，增加了嬰兒猝死症的發生機率。

「保暖啱啱好」6大重點

1. 保持家中室溫約24至25℃，加上相對濕度控制在60%。

2. 盡量減少在戶外逗留的時間。

3. 外出時透過衣物加強保暖，尤其頭部及腳部。

4. 早產BB更要注意，因早產嬰皮下脂肪不足，難以維持體溫，因此需要做足保溫工作，以維持體溫的穩定。

5. 使用暖器機時，會使空氣變得乾燥，所以最好在室內放一大盆水或使用加濕器，維持空氣的濕度，以免引起皮膚或呼吸道問題。

6. 測試BB體溫時，不要觸摸手腳，因為手腳冰冷程度作判斷並不準確，摸頸後或身體比較合適。當然用探熱針就最準確，緊記嬰兒體溫宜維持在36.5至37.5℃。

幼兒搓腳按摩保暖法

另外，馬琦傑醫師都是一名爸爸，在天寒地凍的日子會為女兒按摩保暖，他曾指出幼兒抵抗力較弱，家長要注意孩子保暖，避免睡覺時著涼，他亦教睡前為孩子搓腳和揑脊，趕走寒氣，讓孩子「暖笠笠」地睡個好覺。

▲ 為小朋友搓暖雙腳。（影片截圖）

注意雙腳保暖

馬醫師表示，入夜是身體器官開始修復時，若小朋友睡覺時踢被，又或雙腳挨牆睡覺，寒氣自然由腳底的主要穴位滲入身體，就容易生病。他提醒，家長可讓幼兒用棉質睡袋睡覺，自然不會踢被，亦可於牆身加咕𠱸或防撞膠，幼兒雙腳就不會直接觸碰冰冷的牆身。

另外，他亦建議，家長可在睡前為小朋友按摩雙腳，特別是搓暖雙腳，從腳指到腳掌，來回搓揉直至雙腳變暖，這樣可以趕走寒氣，預防寒氣從腳底滲入，提升抵抗力。

捏脊行氣活血

除了雙腳，家長亦可為孩子捏脊，馬醫師指出，捏脊有助調和陰陽、健脾和胃、疏通經結、行氣活血，因背上的膀胱經是身體五臟六腑反映穴位的地方，而膀胱經是人體十二經絡中最長的經絡。

按摩位置：背部脊柱

做法：

1. 由龜尾向大椎拿捏，即由下至上，來回最少3次。使用兩手的拇指與食指以捏法，沿背部脊椎（即膀胱經）捏拿肌膚。

2. 用食指和中指從尾龍骨向上推，最少按10次。

3. 用雙手食指和中指從下向上推，並向兩側打圈按摩，來回5至6次。

馬醫師指出，捏脊有助促進氣血運行，改善臟腑功能，增強抗病能力。如果配合食療會更好，早上飲淮山水（調理脾胃），晚上飲鵪𪂹純湯（補肺補腎）。

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文章內容獲馬琦傑醫師授權轉載。

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