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開心速遞丨「威龍潘金蓮」梁茵欲轉行當領隊　Kiko曾做侍應被看低現進軍旅遊業【多圖】

娛樂 17:51 2023/11/17

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梁茵（Kiko）有意進軍旅遊界！

因拍攝TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的梁茵（Kiko）憑「威龍潘金蓮」一角成功入屋，令觀眾留下深刻印象。

已離開TVB的梁茵最近有新搞作，她計劃進軍旅遊界，開辦旅行團做領隊，吸引不少網民關注。

開心速遞︱梁茵騷13萬元Hermès袋　「威龍潘金蓮」由侍應重返幕前：工作量開始增加

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梁茵欲當領隊

梁茵於IG寫道：

🚙🚅🚊✈️🛳️🚢

策劃旅行團，一啲都唔容易，
如果你得三日兩夜嘅時間，你哋會去邊？

她又說：

一到秋季，就好想有假期，如果我搞旅行團做領隊，唔知大家有冇興趣？

【離巢TVB】《開心速遞》Anita轉投餐飲業被看不起　梁茵受盡委屈：家人不體諒感無助

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離巢TVB作多方面嘗試

梁茵於2021年離巢TVB，試過在朋友介紹的日本餐廳內打工，亦試過拍節目介紹名牌手袋，作多方面嘗試。

最近，梁茵有意踏足旅遊業當領隊，準備迎接新挑戰。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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