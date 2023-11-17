開心速遞丨「威龍潘金蓮」梁茵欲轉行當領隊 Kiko曾做侍應被看低現進軍旅遊業【多圖】
娛樂 17:51 2023/11/17
因拍攝TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的梁茵（Kiko）憑「威龍潘金蓮」一角成功入屋，令觀眾留下深刻印象。
已離開TVB的梁茵最近有新搞作，她計劃進軍旅遊界，開辦旅行團做領隊，吸引不少網民關注。
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梁茵欲當領隊
梁茵於IG寫道：
🚙🚅🚊✈️🛳️🚢
策劃旅行團，一啲都唔容易，
如果你得三日兩夜嘅時間，你哋會去邊？
她又說：
一到秋季，就好想有假期，如果我搞旅行團做領隊，唔知大家有冇興趣？
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離巢TVB作多方面嘗試
梁茵於2021年離巢TVB，試過在朋友介紹的日本餐廳內打工，亦試過拍節目介紹名牌手袋，作多方面嘗試。
最近，梁茵有意踏足旅遊業當領隊，準備迎接新挑戰。
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撰文 : TOPick柴犬出動