行山意外｜登山漢失蹤近3月海拔4000米尋回遺體　愛犬奇蹟生還堅守身旁【附一人行山貼士】

▲ 美國一名71歲登山漢8月失蹤，10月底被尋回遺體，其愛犬奇蹟生還並堅守在身旁。

獨自行山需格外小心！美國科羅拉多州一名登山漢8月中前往攀山，其後失蹤超過兩個月，直至10月底終於有人在一處崎嶇的山峰尋獲其遺體。但與他同行的愛犬就奇蹟生還，甚至一直堅持守在已故的主人身旁。

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綜合《Fox News》、《紐約郵報》等外媒報道，71歲的Rich Moore於8月19日帶同愛犬Finney到黑頭峰登山，但之後便失去影蹤，再也沒有回過家。搜救人員當時乘坐直升機到達山脈，徹底搜查了山頂下方的森林，又在登山口找到Rich的車；然而儘管他們花了超過2,000小時尋人，卻仍未能找到其下落。

直到10月30日，一名獵人偶然在山頂以東超過2英里（約3.2公里）的地方發現Rich的遺體，以及其愛犬Finney。Finney在荒野中獨自生存2個多月，並且沒有離開主人身邊。

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事件曝光後，大批網民在社交媒體表示哀悼的，並稱讚Finney是「英雄」，亦有不少人對Finney成功活下來感到十分震驚，推測牠這段時間很可能是依靠不熟練的狩獵本能來捕捉小型獵物，好讓自己能夠留在主人身邊。

據報，獵人發現死者的地方非常陡峭，科州的搜救團隊「Chaffee County Search and Rescue North」則表示，死者成功抵達海拔3962.4米的峰頂時其實毫無準備，身上只穿着一件棉質連帽運動衫，亦沒有水或食物。

一人行山貼士

到底獨自行山有甚麼需要注意？擁有10多年登山露營經驗的行山達人Sam Tam曾接受TOPick訪問，他就指，平時應盡量避免一人行山，最好約朋友一起去行，因為如果自己一個人去還是一個初學者的話，危險性會更高。如果實在約不到朋友一起，為避免發生意外，在一人行山時首先要告知身邊的朋友或親人自己的去向，其次還可以使用香港政府研發的「MY MAP HK」APP或其他地圖APP，可以不斷記錄自己目前所在的位置，若在同一個地方靜止超過一定時間，就會響起警報，並發送訊息給相關緊急聯絡人，同時事前可以了解更多山的位置和資訊，讓自己多一個保障。

另外，山徑上可以選擇在市區，或者一些比較容易撤退，很熟悉的地方，比如獅子山，走上去的時候起碼知道是在九龍區，市區安全一點的地方；第二就是選擇在1、2個小時之内就可以走完的路線，或者上去之後有什麽問題也可以很容易走下來的地方，如城門水塘的畔塘徑，環境和涼快度亦會更高；如果想看風景好一點的，也可選擇龍脊。

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責任編輯：羅嘉欣