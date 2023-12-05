升中面試︱聖士提反書院面試重視3方面　新任校長貼士：盼學生互相學習懂自處

▲ 聖士提反書院新任校長馬李敏慧希望，學生具備優秀語言能力同時，也著重其待人接物的態度。

【升中面試/中一面試/直資中學/聖士提反書院/面試題目】校園體驗和海外升學銜接都是家長為子女選校的其中一個重要考慮。位於香港南區直資寄宿男女中學——聖士提反書院（St. Stephen's College，下稱SSC），創校逾120年，以全港最大校舍和寄宿體驗聞名，每年吸引逾千人報讀，爭奪80至100個校外收生學額。學校將於明年1月中舉行面試，新任校長馬李敏慧坦言，老師會在面試時留意3方面，包括學生語文能力、學習熱誠和待人接物態度。

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香港傳統名校聖士提反書院位於赤柱，於1903年創校，校舍面積逾15萬平方米，佔地約40公頃，提供DSE及IB雙軌課程，多年來誕生不少公開試狀元。校方重視學生的社交協作和自理能力，故特別設有宿舍，屬香港少有的寄宿學校，為學生提供嘗試獨立生活的經驗，以及為未來有機會海外升學的生活做好準備。

該校多年來推動發展學生多元智能及全人教育，校園設施和建築不斷修建。去年全新綜合教學大樓落成，內有新禮堂、黑盒劇場、真草運動場及健身室等新設施，讓學生發揮創意潛能，並加強音樂、藝術、戲劇及體育方面發展。

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收生重語文能力和學習熱誠

學校以英文為主要教學語言，學生必須要有一定的英語能力，馬校長分享，學校有不同國籍的同學，讓校園充滿兩文三語的氛圍，同學們以各自的母語溝通，從而加強了彼此的兩文三語能力。

聖士提反一輪面試 設英語必答題

馬校長指出，學校只設一輪面試，時間大約15至20分鐘，由校內中文及英文科老師以2對1形式面試。內容可分為兩部分，分別是知識題目和個人背景，當中著重學生的語文能力，故此英語對答為必答題。

她認為，面試目的為了評估學生未來是否適合到該校入學，透過面試可了解學生的個人生活，如：作息習慣、家庭支援、自我管理等，她亦相當注重學生有否學習熱誠。現階段的中一入學面試，家長毋須出席入學面試。雖然面試只設一輪，馬校長呼籲家長不必太緊張，面試也會有破冰問題，以了解學生日常生活。

學校於2008年加入直資計劃，「一條龍」附屬小學為聖士提反書院附屬小學。每年報讀該校的家長人數相若，扣除預留給小學部學生約100至120個學額後，約有80至100個校外收生學額，每年都約有1,500人申請中一學位，即平均15至18人爭一個位。

校方會合共篩選700至800人進行統一面試。校方會參考過往4至6年級的成績，再決定面試機會。

▲ 聖士提反書院校長馬李敏慧希望，學生具備優秀語言能力同時，也著重其待人接物的態度，是獲得快樂和成功的關鍵。（朱永倫攝）

兩大學習心態助成功

馬校長希望學生具備優秀語言能力同時，也著重其待人接物的態度。獨立思考和自理能力反映學生的潛能和能力，因此，學生擁有主動求學的心志，更能吸收更多知識，鞏固自己。與此同時，願意與他人合作和互助學習的心願在現今社會十分重要，透過團隊溝通和合作能夠集思廣益完成更大任務，提升溝通技巧。馬校長深信學生在校6年保持這兩種心態，無論日後升讀那所大學或未來就業都能獲得快樂和成功。

希望學生能夠同時「Independent」和「Interdependent」！

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面試及取錄準則

聖士提反書院的收生準則為學業成績（50%）包括操行須達B級（良或乙等）或以上、面試表現（37%）、課外活動表現（10%）、其他如家長為校友或教職員，或者兄弟姊妹在該校就讀（3%）。

根據學校網頁資料，校方會參考學生提供的小學成績、品行及課外活動表現資料，邀請合資格的申請人參加面試，將於2024年1月13日及1月20日舉行。面試以廣東話及英語進行，如申請者須以普通話面試，校方可作安排，考生或需表現音樂及體育才藝。申請者將於2024年4月前獲通知申請結果。

聖士提反書院於2008年加入直資計劃，現時全年學費為$74,550，如學生並非香港永久居民，學費將有所不同。國際IB課程（中五至中六）學費則為$109,200。有經濟需要的學生可以申請學費減免，有關申請手續可向校方查詢。

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記者：黃諾韶