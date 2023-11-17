  • 20°C
香港時間 : 20231117日 (週五) 18:37
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公務員】上年度流失逾萬名公務員　辭職率2.2%雖放緩仍高企

政治 18:13 2023/11/17

分享：

分享：

熱門 保暖大法 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

上年度流失逾萬名公務員。（黃建輝攝）

公務員事務局提交立法會文件顯示，在2022/23年度，公務員流失人數約為10100人，佔實際員額約 5.7 %。退休是公務員離職主要原因，達5800人，佔3.3%，辭職率則為2.2%，政府稱有所放緩。不過，仍是過去15年來最高。

另外，上年度首長級公務員退休人數佔首長級公務員實際員額比率為10.8%

5年共1124公務員遭懲處　124人被革職

另一份文件顯示，過去5個年度總共有1124名公務員，因干犯嚴重不當行為，或被裁定干犯刑事罪行，而需接受正紀律行動和懲處。當中有124人遭革職、71人迫令退休、6人被降級，229人遭嚴厲譴責。

遭革職人數，2022/23年度最多，共47人，另有13人被迫令退休，全年有261人接受紀律行動和懲處。

2018/19年度則有336人被懲處，當中154人遭嚴厲譴責，革職和迫令退休分別有14、18人。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：趙居逸

相關文章

【公務員】過去5年195名公僕遭免職　局方：絕不姑息違法或違規公務員
12:09 2023/10/30
【公務員】過去5年195名公僕遭免職　局方：絕不姑息違法或違規公務員
【公務員】楊何蓓茵︰「政治中立」不表示毋須支持政府　《公務員守則》將有全面表述
17:29 2023/11/05
【公務員】楊何蓓茵︰「政治中立」不表示毋須支持政府　《公務員守則》將有全面表述
政府高官各出奇謀籲投票　公務員事務局多方言呼籲、羅淑佩演小劇場
22:37 2023/11/16
政府高官各出奇謀籲投票　公務員事務局多方言呼籲、羅淑佩演小劇場

你可能感興趣

【公務員】過去5年195名公僕遭免職　局方：絕不姑息違法或違規公務員
12:09 2023/10/30
【公務員】過去5年195名公僕遭免職　局方：絕不姑息違法或違規公務員
【公務員】楊何蓓茵︰「政治中立」不表示毋須支持政府　《公務員守則》將有全面表述
17:29 2023/11/05
【公務員】楊何蓓茵︰「政治中立」不表示毋須支持政府　《公務員守則》將有全面表述
政府高官各出奇謀籲投票　公務員事務局多方言呼籲、羅淑佩演小劇場
22:37 2023/11/16
政府高官各出奇謀籲投票　公務員事務局多方言呼籲、羅淑佩演小劇場
移民 裁員 譴責 罪行 退休 辭職 公務員事務局 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【六合彩】頭獎連續多期無人中　今期頭獎派彩3,300萬元
【六合彩】頭獎連續多期無人中　今期頭獎派彩3,300萬元