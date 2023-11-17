【公務員】上年度流失逾萬名公務員　辭職率2.2%雖放緩仍高企

▲ 上年度流失逾萬名公務員。（黃建輝攝）

公務員事務局提交立法會文件顯示，在2022/23年度，公務員流失人數約為10100人，佔實際員額約 5.7 %。退休是公務員離職主要原因，達5800人，佔3.3%，辭職率則為2.2%，政府稱有所放緩。不過，仍是過去15年來最高。

另外，上年度首長級公務員退休人數佔首長級公務員實際員額比率為10.8%

5年共1124公務員遭懲處 124人被革職

另一份文件顯示，過去5個年度總共有1124名公務員，因干犯嚴重不當行為，或被裁定干犯刑事罪行，而需接受正紀律行動和懲處。當中有124人遭革職、71人迫令退休、6人被降級，229人遭嚴厲譴責。

遭革職人數，2022/23年度最多，共47人，另有13人被迫令退休，全年有261人接受紀律行動和懲處。

2018/19年度則有336人被懲處，當中154人遭嚴厲譴責，革職和迫令退休分別有14、18人。

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責任編輯：趙居逸