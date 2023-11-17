【學童精神健康】李夏茵：學童自殺問題響極大警號　研與社署及教育局設三層機制識別

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學童自殺個案上升，醫務衞生局副局長李夏茵在立法會一個委員會上稱，會和教育局及社會福利署研究設立機制，及早識別和支援高風險的學生。

李夏茵表示，事件令人痛心，而且已經響起極大警號。政府相關部門政策局、部門、學校、家長和社會各界持份者，都必須立即正視危機，盡快採取應對措施，因此醫務衞生局和教育局以及社會福利署商討對策，研究設立以學校為本的應急機制。

李夏茵指應急機制分為三層，先由老師和學校社工盡快識別高風險的學生，及早介入和支援；如果學校人手不足，政府會再和社會配對資源，包括社署的註冊社工、非政府組織的輔助醫療人員和教育局的教育心理學家；如有嚴重精神健康個案，會轉介到醫管局精神科優先處理。

教育局副局長施俊輝表示，會要求學校檢視做評估、測考，甚至學校放小息和午飯時間，有些學校太短，達不到要求，我們都會跟學校跟進這方面，令同學有喘息空間。他亦表示，除了老師要做好守門人，家長在促進子女精神健康亦擔當非常重要角色，教育局將盡快舉辦家長教育講座，幫助築起防護網。



精神健康諮詢委員會主席黃仁龍在會上則表示，疫情後回復面授課堂，學童緊張要追上進度，或未能適應，無力感非常強，部分更面對家庭問題，因此學校要有更多空間及時間，將精神健康放於首位照顧高危學童。

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責任編輯：陳展棋