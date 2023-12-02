【令人動容】30年前被遺棄火車站　女孩尋親7年：我原諒你們

▲ 內地一名被遺棄的女嬰近日終於與親父母相認。

原諒，需要不少的勇氣。內地一名被遺棄的女嬰，多年前被美國一對夫婦收養至今，這些年女孩一直想著尋根的問題，相認不為責備，也不問為何，她只想跟親父母說一句，「我原諒你們！」

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綜合內地媒體報道，故事中的女嬰名Katie（沈桂英），今年約30歲。在1993年的某天，在寧波的火車站有人發現了Katie，然後便被送到了恩美福利院等收養。直至Katie 9個月大的時候，美國波士頓的一對夫婦領養了她。

廿多年過去了，在2017年5月時，Katie遇到了來到美國任教的杭州人Kathy，對方熱心地著手幫Katie辦理尋親的事。在那一年尋親的旅途中，Kathy帶了Katie到杭州的西湖時，發生了動人的一幕。當時Katie對著湖邊許願，表示希望知道親生父母是誰，因為她想讓對方知道自己這些年都過得很快樂，她更想向他們表達謝意，

我原諒你們，我愛你們，我想謝謝你們給我生命……

在今年的9月6日，得到台州市公安局刑事科學研究所副所長及路橋區公安分局刑事技術室副主任的幫忙，發現了寧波寧海胡大伯一家與Katie有血緣關係。隨後進行了DNA鑑定，確定了其血緣關係。

胡大伯一家被安排了與Katie作一個視像會面，氣氛甚為緊張。由於語言的限制，起初大家只能作最簡單的打招呼。到後來，Katie的親大姊已可透過用翻譯軟件與她詳聊很多事。

到本月的9日，最親的陌生人終相見。來到了寧海梅林街道嶴胡村口，「砰、砰、砰」的鞭炮聲此起彼落，杓民們都激動呼叫，「來了啊！」親爸爸胡大伯緊張地、搓著手站著，而親媽媽則抱著Katie哭成淚人，

對不起，我的女兒！

此外，親媽媽更準備了湯圓給Katie，並親手把湯圓送到Katie的嘴邊，雖然她不會說英語，但舉手間已透露出對Katie的暖意。隨後，一家人更去參觀村裡的胡氏祠堂，算是真的「認祖歸宗」了。

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責任編輯︰王明芳