【走塑】環保署推「走塑有賞」應用程式　外賣走餐具可獲印花換獎賞

▲ 環保署及環運會啓動第三屆「外賣走塑 餐具先行」運動及推出「走塑有賞」流動應用程式 -(左三起):環運會主席黃傑龍教授、環境及生態局局長謝展寰、碳中和及可持續發展委員會主席林正財醫生。(朱永倫攝)

首階段管制即棄塑膠餐具及膠產品明年4月22日起實施。環保署即日起啓動第三屆「外賣走塑 餐具先行」運動，並起推出「走塑有賞」應用程式。市民明日（18日）至明年4月30日，在超過750間參與運動的餐飲食肆購買外賣時免取即棄餐具或容器，可透過全新的「走塑有賞」手機應用程式儲印花及換獎賞。

凡免取一套即棄餐具，即可獲一個印花；如該餐飲食肆同時參與了環保署的「咪嘥盒食店」計劃，在該店免取一個即棄容器，即餐盒或杯，可獲兩個印花。市民集齊指定數量的印花，可換領個別餐飲食肆提供的獎賞，例如飲品、小食及折扣券，或透過「走塑有賞」手機應用程式把電子印花轉換成為「綠綠賞」積分或「綠綠賞」電子禮劵，在全線44間「綠在區區」回收環保站或回收便利點換領可重用餐具套裝或其他日常用品。

環境及生態局局長謝展寰提到，首兩屆運動合共減少240萬套即棄餐具，希望可有更多市民參與，局方也特意將本屆運動由原本2個月延長至5個多月，冀達到源頭減廢。

謝展寰致辭時表示亦表示，有聲音指政府僅針對膠餐具，木製即棄餐具卻未有禁止。他承認「偏心」，但解釋塑膠經數百年均不能降解，微膠粒進入生物鏈亦會造成很大問題，引述有研究在8成人的血液裏驗出微膠粒，又提到塑膠由石油產品製作而成，對推動減排也非好事，故政策特別針對塑膠，亦形容明年首階段管制實施後，將會是本港走塑的重要里程碑。

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記者：黃小冰