聖誕好去處︱7米高彩虹聖誕樹 + 七彩寶麗來主題纜車 昂坪360舉辦Y2K 華麗復古之旅

▲ 昂坪360首度聯乘 Polaroid 寶麗來，在今個聖誕設有7米高彩虹聖誕樹，供市民打卡。(大會提供照片。)

7 米高彩虹聖誕樹於2023年11月18日至2024年1月1日於昂坪360 展出，供一家大細及情侶打卡，並有七彩寶麗來主題纜車不定時出現，讓大家由踏入纜車一刻開始，感受濃厚的聖誕氣氛，由山下玩到山上。是次活動是由昂坪360 首度聯乘著名即影即有品牌 Polaroid 寶麗來舉行。會場更另設有 3 個具 Y2K年代復古風格的打卡點，聖誕老人拍照會，Polaroid相機展覽和攤位遊戲，大家可玩轉炫彩聖誕市集!

市民亦可在週末及公眾假期，捐出港幣10元在 7 米高彩虹聖誕樹前拍攝寶麗來即影即有相片一張，昂坪360會將所有拍攝收益捐予「願望成真基金」，幫助病童實現願望。

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7 米高彩虹聖誕樹和 3 個復刻Y2K風格打卡位

昂坪360亦特意設計約7米高、寶麗來彩虹色調的聖誕樹，現配合3 個復刻Y2K風格打卡位，包括卡拉OK、保齡球場、滾軸溜冰的經典場景，讓大家玩盡炫彩 Y2K 復古熱潮，重溫昔日青蔥歲月。

今年是疫情後復常的首個聖誕及新年假期，昂坪360董事總經理劉偉明先生表示，預料聖誕人流可較去年有雙位數的增幅，帶旺商戶市道。因此，「昂坪 360 x Polaroid 冬日炫彩聖誕」除設有傳統慶節活動 —— 聖誕老人見面會外，更設有羅列不同型號的即影即有相機「Polaroid相機展覽」，攤位遊戲以及慈善即影即有拍照。

「昂坪 360 x Polaroid 冬日炫彩聖誕」活動詳情如下：

日期： 2023年11月18日至2024年1月1日

時間： 上午10時至下午6時 (12月份逢星期六、日及公眾假期: 上午9時至下午6時半)

地點： 昂坪市集

1. Polaroid即影即有拍攝

市民凡於週末及公眾假期，在7米高的彩虹聖誕樹前，以港幣10元拍攝寶麗來即影即有相片一張，昂坪360會將所有拍攝收益捐予「願望成真基金」，幫助病童實現願望。

日期：2023年11月18日至2024年1月1日 (逢星期六、日及公眾假期)

時間：上午11時至下午5時

地點：昂坪市集圓形廣場

備註：即影即有相片數量有限，先到先得。

2. Polaroid相機展覽

展覽展出不同型號的Polaroid 相機，讓大家細味品牌獨立的照片色調，感受即影即有拍攝帶來的驚喜與懾人魅力！

日期：2023年11月18日至2024年1月1日

時間：上午11時至下午5時

地點：昂坪市集23號商店

3. 聖誕老人見面會

每年與大家碰面的聖誕老人將不定時現身，與一眾期待已久的市民，一起慶祝這個普天同慶又別開生面的Y2K聖誕。請密切留意！

日期：2023年12月23日至26日

時間：中午12時至下午3時半

地點：昂坪市集

4. 聖誕攤位遊戲

珍貴回憶又豈止拍照留念，昂坪市集特設三大聖誕攤位遊戲讓各位賓客大顯身手﹗現凡購買即日小童來回纜車門票，即可獲贈攤位遊戲券乙張；而購買360全年通，更可獲贈攤位遊戲券兩張！ 市民只需憑攤位遊戲券即可參加其中一個攤位遊戲乙次，按照指示玩遊戲，並達到指定分數，即可獲得精美聖誕禮品乙份，點綴你的快樂假期！

日期：2023年11月25日至2024年1月1日 (逢星期六、日及公眾假期)

時間：上午11時至下午5時

地點：昂坪市集23號商店及菩提樹前

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責任編輯︰王明芳