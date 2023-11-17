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廣東歌關注組丨陳蕾首站突襲華英中學　近距離與學生快閃Busking

娛樂 19:02 2023/11/17

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陳蕾到華英中學進行校內廣播和快閃Busking。

叱咤903節目《廣東歌關注組》主持人阿酸平日經常走到街上訪問學生愛聽的廣東歌，推動廣東歌文化。

上星期阿酸更進一步將廣東歌帶入中學，展開「暴走中學企画」，帶領不同歌手突發闖入校園。首站邀得陳蕾來到阿酸母校華英中學進行校內廣播和快閃Busking，同學們極為興奮。

《廣東歌關注組》陳蕾

陳蕾廣播室「開咪」

到達校園後，阿酸立即給陳蕾一項秘密任務 — 進行全校廣播。熟悉校園的阿酸將陳蕾帶到廣播室，陳蕾分享中學時期的她經常在廣播室為同學播歌，在中學已是位小DJ。

陳蕾重拾廣播室「開咪」的感覺，向全校同學送上第一個驚喜，透過廣播高呼:「各位華英中學嘅同學，大家好，我係陳蕾，一點鐘喺球場見啦!」

《廣東歌關注組》陳蕾

以歌曲勉勵學生

作出廣播後，學校球場瞬間變到人頭湧湧，陳蕾表示: 「今次係我第一次咁近距離同中學同學唱歌，感覺好新鮮！」

當日陳蕾為同學帶來《相信一切是最好的安排》及《娛樂人生》，透過熱血、正面的歌曲勉勵華英中學的學生，同學亦十分熱情，熱烈要求Encore。

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陳蕾再獻唱《熒光》並笑言同學的熱情令她感到意外：「我要返去練習吉他，因為我原本只準備兩首歌!」

最後以《熒光》一曲作結並答謝同學的支持,表示未來會繼續唱作廣東歌鼓勵大家!兩位身兼《廣東歌關注組》常規組員的華英同學更公開向陳蕾示愛，預祝她明年紅館演唱會演出順利。

撰文 : TOPick柴犬出動

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