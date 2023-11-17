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叠影狙擊丨鄭融演潑辣女人入型入格　霸氣「Mag姐」張慧儀壓軸搶焦

娛樂 19:24 2023/11/17

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《叠影狙擊》

TVB台慶劇《叠影狙擊》在昨晚（11月16日）一集有新角色登場，包括曾與妹妹梁曦（周秀娜飾）有過節的Brittany（鄭融飾），及與利民集團主席涂文諾（黃浩然飾）和新領域集團的楊俊雄（郭政鴻飾）有秘密交易的Mag姐（張慧儀飾）。

飾演負責幫神秘「幕後黑手」金夫人做中間人Mag姐的張慧儀，壓軸現身不足2分鐘，即霸氣盡露，加上現年53歲的她保養得宜，獲網友留言大讚：「她很美很有女人味」、「又cool又奸」，並期待這位90年代女神在往後劇情與曾是𡃁模始祖的娜姐「過招」。

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《叠影狙擊》

鄭融罕有演劇

另外，TVB官網昨晚玩票選，邀請網民留言分享對張慧儀最有印象角色，出爐答案包括《真情》的彩瑤、《西遊記》的蜘蛛精詩詩、《西遊記（貳）》的大蟒精及《阿SIR早晨》的唐寶珊等，一夜之間集體回憶返晒嚟。

至於甚少拍劇的鄭融驚喜登場，鄭融在《叠影》中飾演醫療公司董事，之前曾在私人會所當陪酒小姐，並因遭梁曦出賣與梁曦結怨，故昨晚與以梁曦身份行動的姐姐曉晨（周秀娜分飾）碰頭時，鄭融連番藐爆及加以奚落，寸嘴態度配以不屑表情相當到位，獲網民一致留言好評，不少網民更大讚她身材弗到漏。

《叠影狙擊》

內心戲情緒複雜

對於在劇中數落娜姐，鄭融受訪時稱：「第一日拍攝就要同娜姐做對佢充滿仇恨、情緒複雜嘅內心戲，確係有啲難度，所以需要用時間醞釀情緒，感受被人大力出賣嗰種痛苦先開始拍攝，都算係大挑戰。」

問到現實生活中碰上這種潑辣女人如何招架，她指會選擇放下：「其實我唔係好鍾意同人鬥，因為覺得輸贏都好、某程度都係兩敗俱傷，對大家冇好處，放過自己同對方會係我嘅解決方法。」

《叠影狙擊》

演兩姊妹同場戲有難度

談到今晚（11月17日）《叠影狙擊》將會被娜姐以利器要脅，不少網民更留言擔心其角色凶多吉少，鄭融笑說：「嗰場每個動作嘅走位都要非常準確，好認真排咗好多次先可以配合到機位拍攝，確實非常刺激。」

此外，昨晚在《叠影狙擊》第三個登場的新角色，是飾演馬家明（方力申飾）「新歡」的梁靖琪Toby，對於Toby驚喜現身卻沒有對白，網民大感好奇，除認為她在日後劇情發展應該有更大「發揮」，又指表面背著曉晨劈腿的家明背後應另有內情，皆因盛傳其真實身份並不簡單。

《叠影狙擊》

至於被數落一輪再被狠飛的曉晨，昨晚獨自痛苦與幻想與亡妹傾訴委屈，再度挑戰喊戲的娜姐，受訪時直言該場戲拍得痛苦：「當時係1月份仲好凍，坐喺室外醞釀情緒，一路keep住震，演嗰場戲好痛苦。」

談到兩姊妹同場戲，娜姐稱甚有難度：「我先着家姐戲服，拍完再換妹妹嘅戲服再拍，由於現場set好晒機位，位置要完全一模一樣，製作組有搵替身坐我隔籬對好位置，但自己要預先諗好情緒至roll機，唔想NG累到人。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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