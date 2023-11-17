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【學童自殺】政府非首次設立醫教社合作機制　學者：個案太多單靠機制難扭轉局面

社會 21:17 2023/11/17

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學童自殺個案近日上升。(資料圖片)

政府擬設立跨部門機制，非首次提出，其中政府於2016-17年度，就推行「醫教社同心協作計劃」，每間參與學校成立由醫管局精神科護士、專責教師和駐校社工組成的跨專業團隊，與醫管局的精神科團隊、校本教育心理學家、相關教師和社會服務單位的社工緊密合作，找出及轉介個案。

中大社工系講師丁惟彬向TOPick表示，前綫有情緒問題的學生太多，即使個案獲轉介至醫管局，醫療系統亦難以承受大量個案，增加資源只能帶來少量作用，形容是「杯水車薪」。他表示，學童情緒以及自殺問題， 原本是家庭以及教育問題， 而政府用「睇醫生」方法去處理 ，明顯是捉錯用神 ，亦無法到達問題的根源。

他認為，長年以來學生功課量多，以及學校及家長望子成龍心態未有改變，情況難靠單一機制扭轉，於教育制度上需要改革。

立法會議員林素蔚表示，過往的機制形同虛設，而今日的會議上，亦未聽到政府就成立新機制的時間表。她認為，跨部門的合作要確保，真的能「入到學校」幫助學生，不能只是流於表面。如警方接獲高危個案，亦應加強通報教育局及社署等機構，各部門應加強合作。

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記者：陳展棋

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