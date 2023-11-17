【半馬拉松】中銀贊助首屆港珠澳橋香港段半馬　國際頂級跑手雲集爭東亞錦標

▲ 體育專員黃德森、中國香港田徑總會會長毛浩輯、主席關祺、中銀（香港）副總裁陳文、中銀(香港)港珠澳大橋香港段半馬拉松籌備委員會主席楊世模及東亞田徑總會副主席王景成、海外特邀跑手一同啓動今屆賽事。

由中國銀行(香港)冠名贊助、中國香港田徑總會主辦「中國銀行(香港)港珠澳大橋香港段半馬拉松將於11月19日隆重舉行，屆時來自全球各地8,000位頂級運動員將雲集香港，於世界最長的跨海大橋和隧道上同場競技，力爭佳績。

為歡迎多位來自世界各地的精英跑手雲集香港，大會特別舉行賽前記者會，並由文化體育及旅遊局體育專員黃德森、中國香港田徑總會主席關祺先生、中國銀行(香港)副總裁陳文、中國銀行(香港)港珠澳大橋香港段半馬拉松籌備委員會主席楊世模以及東亞田徑總會副會長王景成擔任主嘉賓，一同為賽事揭開序幕，啓動今屆賽事。

出席是次記者會的精英跑手陣容鼎盛，包括多位個人半馬最佳時間於一小時內的頂級跑手。男子選手包括來自肯亞的Ronald Kiprotich Kirui﹑Bernard Kipkurui Biwott﹑Roncer Kipkorir Konga。女跑手方面有哈薩克選手Caroline Chepkoech Kipkirui﹑肯亞的Gladys Chepkurui ﹑及埃塞俄比亞選手Anchinalu Dessie Genaneh等。

關祺表示：「首屆中國銀行（香港）港珠澳大橋(香港段)半馬拉松將充分展現香港作為亞洲頂級體育盛事舉辦地的實力。賽事在香港重要基建設施- 世界其中一條最長的跨海大橋 -港珠澳大橋上舉行，首屆賽事已吸引世界各地高水平的跑手參與，促進香港本地跑手與海外精英跑手交流，長遠吸引更多世界級運動員及海外跑手前來交流競技，推動香港成為亞洲一流的馬拉松賽事舉辦地。

陳文表示：「香港是中西薈萃的國際大都會，是次『中國銀行（香港）港珠澳大橋(香港段)半馬拉松』吸引世界級頂尖跑手匯聚香港。中國銀行（香港）以跨境金融的獨特領先優勢，積極推動金融民生互聯互通，我們很榮幸成為這次活動的冠名贊助商，藉此促進體育發展，提升廣大市民對運動健康的關注，本行致力承擔企業社會責任，將繼續全力支持推動香港成為國際活力之都。」

首屆東亞半馬拉松錦標賽亦將於同日同地舉行，香港運動員與包括日本、韓國在內的周邊勁旅一較高下，爭奪東亞錦標。港隊代表陳家豪與曾曉彤分享備戰心情，並連同6位東亞代表一同參與儀式，希望香港市民在比賽當日一同為香港運動員打氣，共同創造歷史。

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中國銀行(香港)港珠澳大橋(香港段)半馬拉松2023活動詳情： 日期： 2023年11月19日（星期日） 時間： 早上7時30分至11時30分 地點： 港珠澳大橋香港口岸

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責任編輯：陳展棋