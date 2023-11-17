投票和漂頭有關係？　「一哥」玩食字宣傳區選

▲ 警察在社交平台上載影片呼籲選民區議會選舉投票。（香水警察fb圖片）

區議會選舉臨近，政府各部門都絞盡腦汁呼籲選民投票，最新登場的是警務處，更出動警隊「一哥」蕭澤頤率領副處長（行動）周一鳴、副處長（管理）陳俊燊以及副處長（國家安全）簡啟恩一起粉墨登場，大玩食字。

警方今日在社交平台上載其「大作」，片段中抹了剃鬚泡的周一鳴問簡啟恩：「呢排興白髮，你話漂唔漂頭好呢？」簡啟恩提醒他漂頭好傷，要認真諗諗；陳俊燊就話自己要保持黑髮。

十五十六的周一鳴惟有問「髮型師」蕭澤頤意見。蕭澤頤的回應是︰「頭可以唔漂，票就一定要投。」呼籲大家12月10日記住投票。

其實，除了政府不同部門近來接力拍片催票，連立法會秘書處也罕有出郵件，呼籲踴躍投票，盡公民責任。而今日立法會舉辦成立25周年午宴前，一眾議員和特首李家超亦趁機在地下大堂將「重要的事」高呼三遍，提醒大家12月10日投票。

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