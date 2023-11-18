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花滑王子羽生結弦閃電離婚　感未能保護配偶結束僅105天婚姻

娛樂 10:00 2023/11/18

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「日本滑冰王子」羽生結弦

現年28歲的「日本滑冰王子」羽生結弦在今年8月4日晚透過官方Twitter帳號官方（現名X）突然宣布結婚，令各界意外，可是令人更意外的是，羽生結弦「閃婚」又「閃離」，在昨晚（11月17日）在X宣布離婚，結束僅105天的夫婦關係。

據日本體育傳媒報道，前花樣滑冰運動員羽生結弦離婚原因，是他覺得自己無法保護配偶及其家人免受傳媒滋擾，他在社交專頁表示，現時各種各樣的傳媒，對他的配偶及其家人，以及雙方家人與身邊的人進行誹謗與跟蹤，在沒許可下強行採訪，又經常出現被突然搭訕，以及有可疑人物或車輛在四周徘徊。

羽生結弦（法新社圖片）

不堪成追訪對象

羽生結弦直言，兩人雖然感到煩惱，原本誓要守護彼此而努力，可是無奈地指：「從現狀看來，保護我自己和對方實在太過困難。這種狀況可能會持續下去，即使一時之間可能好轉，但也有可能再次回復。因此，考量到未來，為了對方的幸福，為了對方能享受不被限制的幸福，做出了離婚這個重大決定」。

他最後呼籲從今起，希望不要再有對於對方、對方親友與相關人士，以及他自己的親友、相關人士的誹謗中傷，以及未經許可的採訪、報道等。

另外，日本八卦週刊曾爆料羽生結弦太太是年齡比他大8歲的小提琴家末延麻裕子，據指她與羽生結弦在2019年的一場大型花滑表演秀上開始結緣。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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